¿Qué Dijo Rosalía de Argentina? Se Disculpa por Polémica Celebración por Triunfo de España

Rosalía tuvo que salir a ofrecer disculpas públicas después de que un gesto en sus redes sociales generara críticas entre sus seguidores argentinos, luego de la final del Mundial 2026 en la que España se consagró campeona frente a Argentina.

¿Qué dijo Rosalía de Argentina?

Todo comenzó cuando Mia Khalifa compartió un video en TikTok, grabado desde el balcón de su hospedaje en Nueva York, en el que simulaba cantar un fragmento de "La Perla", tema de Rosalía, mientras celebraba la derrota de la Albiceleste. La ex actriz acompañó el clip con una frase irónica sobre cómo "suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

La situación escaló cuando Rosalía reposteó ese mismo video. En el audio se escuchaban versos de la canción como "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", fragmento que muchos fans argentinos interpretaron como una burla directa hacia ellos.

El doble sentido que agravó el conflicto

La elección de "La Perla" como canción central de la controversia no fue casual para la audiencia española: en España, llamar a alguien "una perla" es una expresión coloquial y despectiva, usada para describir a alguien tramposo, conflictivo o poco confiable. Ese matiz alimentó aún más el enojo de los seguidores argentinos, que leyeron la publicación de Rosalía como una provocación deliberada.

La reacción no se hizo esperar: usuarios argentinos llenaron de críticas las redes de la cantante catalana y varios llamaron a boicotear las cuatro fechas que Rosalía tiene programadas en el Movistar Arena de Buenos Aires a inicios de agosto, exigiendo incluso la devolución de las entradas.

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Rosalía se disculpa

Ante la magnitud de la reacción, Rosalía dio marcha atrás. A través de una historia de Instagram, escribió: "Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", mensaje que acompañó con emojis de arrepentimiento. Minutos después, publicó una segunda historia con un corazón rojo y la leyenda "solo tengo amor x Argentina", buscando cerrar el episodio.

Imágenes: Instagram Stories Rosalía

Contexto: una polémica más grande

El caso de Rosalía se suma a una serie de gestos de otras figuras internacionales que también criticaron la actuación del equipo argentino en la final. El actor Samuel L. Jackson reposteó una publicación que calificaba a Argentina como uno de los países más racistas del mundo. La cantante Patti Smith publicó —y luego borró— una imagen generada con inteligencia artificial de Lamine Yamal con una kufiya palestina, celebrando a España. Y el cantante irlandés Niall Horan, exintegrante de One Direction, tuvo que disculparse después de darle "me gusta" a una publicación con la frase "las Malvinas son españolas".

Durante el Mundial, Rosalía había mostrado abiertamente su respaldo a la selección española, incluyendo su presencia en el palco durante el partido ante Austria junto a Javier Bardem, Penélope Cruz y la futbolista Alexia Putellas.