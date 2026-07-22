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¿Qué Dijo Rosalía de Argentina? Se Disculpa por Polémica Celebración por Triunfo de España

Rosalía se disculpó con sus fans argentinos después de repostear un video que celebraba la derrota de Argentina ante España con su canción "La Perla". Esto dijo.

rosalia-disculpa-fans-argentinos-la-perla-mundialImagen: Via Reuters

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Rosalía se disculpa con Argentina tras polémica por repostear video celebrando derrota en el Mundial 2026. ¿Qué dijo la cantante sobre el incidente?

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