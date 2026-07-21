"Fotos que No Subí": La Última Publicación de Adriana García, la Joven Famosa que Falleció

El fallecimiento de la joven creadora de contenido Adriana García sorprendió al internet este martes, luego de que fuera confirmada por Drop Shop, la marca con la que trabajaba. Su activa vida virtual, a través de redes sociales, dejó a un gran grupo de seguidores impactados por la repentina noticia: esta fue su última publicación.

El deceso de la joven fue dado a conocer con un mensaje en el que se recordó su calidad humana y su dedicación.

Adriana García, de 30 años de edad, tenía una hija pequeña, con quien compartió algunas instantámneas.

Fallece Adriana García, joven creadora de contenido

La creadora de contenido sinaloense Adriana García, integrante del conocido grupo Drop Shop, falleció este 21 de julio 2026, hecho que fue confirmado por la agrupación Drop Shop a través de sus redes sociales.

La compañía dedicó un emotivo mensaje a Adriana García, en el que destacó su calidad humana y aseguró que su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. Asimismo, la agrupación envió sus condolencias y muestras de apoyo a sus seres queridos en estos momentos difíciles.

"Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado.

"Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, hija y amigos, deseándoles fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles", escribieron.

¿Cuál fue la última publicación de Adriana García?

En su cuenta de Instagram, donde la influencer sumaba 44.5 mil seguidores, pese a su bajo número de publicaciones fijas, su último post es un recuento de fotos de un viaje a Los Cabos.

Esta publicación fue subida el pasado 1 de julio y es acompañada de un pie de foto que, en su momento, resumía la intención de compartir un momento con sus seguidores, pero que, después de su muerte, las palabras cobran mayor peso: "Fotitos que no subí".

En TikTok, donde suma 45 mil 300 seguidores (hasta el momento de publicación de la nota), su último post es del pasado 12 de julio, donde hace un recuento de cosas que han cambiado en su vida o en su forma de ser. "Yo antes era cool", se puede leer en la imagen.

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