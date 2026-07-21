Entretenimiento

"Fotos que No Subí": La Última Publicación de Adriana García, la Joven Famosa que Falleció

Adriana García, famosa creadora de contenido y parte del equipo de la marca Drop Shop, falleció, según fue confirmado este martes. Así fueron sus últimas publicaciones en Instagram y TikTok.

La última publicación de Adriana García, la influencer que falleció en Sinaloa.La última publicación en Instagram de Adriana García, la influencer que falleció. Foto: @dropshopmx
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