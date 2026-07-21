Memo Schutz: Todo lo Que Debes Saber sobre el 14 Integrante de La Casa de los Famosos

Memo Schutz está confirmado para entrar a La Casa de los Famosos, en N+ te compartimos quién es el 14 integrante del programa y todo lo que debes saber.

El habitante número 14 de la nueva temporada es un comentarista deportivo reconocido. Antes de revelar su nombre, la producción de La Casa de los Famosos México publicó un video con varios objetos que daban pistas sobre el nuevo habitante. Entre ellos aparecían balones de futbol y basquetbol, micrófonos, hojas de estadísticas, un control de videojuegos, guantes y cámaras.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Casa de los Famosos México 2026 Ya Tenen 14 Habitantes Confirmados: ¿Quiénes Son?

¿Quién es Memo Schutz?

Memo Schutz es un conductor y comentarista deportivo mexicano que tiene una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Se recibió de la carrera de Derecho, pero hizo un casting que le cambió el rumbo.

Actualmente forma parte del equipo de TUDN, donde ha participado en la cobertura de algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, entre ellos Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y Super Bowls.

En entrevistas, Schutz ha contado que su interés por el deporte comenzó desde la infancia gracias a la influencia de su familia.

El comentarista ha relatado que practicó diversas disciplinas cuando era joven y que aunque no destacó como atleta profesional, siempre tuvo claro que quería desarrollar una carrera vinculada al mundo deportivo.

Si eres fan de La Casa de los Famosos y no te quieres perder la cuarta temporada del reality, considera que se estrenará el próximo domingo 26 de julio de 2026, a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

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