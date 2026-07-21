¿Dónde Nació Lupita Nyong'o? La Actriz Sorprende al Portar la Camiseta de la Selección Mexicana

Lupita Nyong'o, actriz que está triunfando gracias a su participación en la película de Christopher Nolan La Odisea, volvió a acaparar reflectores en México por su inesperado gesto de cariño hacia la selección nacional.

La actriz nacida en Ciudad de México estuvo presente en la final de la Copa Mundial 2026, y aunque no quedó del todo claro si su preferencia era por España o por Argentina, sí dejó claro que México corre por sus venas al portar la playera oficial del Tri, pese a que la selección mexicana ya había sido eliminada desde octavos de final.

Una mexicana de nacimiento con raíces kenianas

Nyong'o nació en México, aunque su padre y su madre son kenianos. En años posteriores, Lupita se nacionalizó estadounidense. Su origen mexicano, sin embargo, no es una simple anécdota: según ha contado la propia actriz, su nacimiento en el país fue resultado del exilio político de su padre, Peter Anyang Nyong'o, quien se mudó con su familia para escapar de la persecución en Kenia.

Aunque la actriz vivió en México durante su adolescencia, en diversas ocasiones ha declarado que se considera keniana. De hecho, ha reconocido que su estancia en el país no siempre fue positiva y que sufrió episodios de discriminación durante esa etapa de su vida.

Pese a esa historia compleja, la actriz mantiene un vínculo con México, especialmente a través de la comida y la cultura, e incluso ha decorado su cocina en Nueva York con talavera mexicana.

El video viral con Tom Holland

El gesto más comentado ocurrió antes del partido entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca. En plena gira promocional de "La Odisea", Nyong'o publicó un video donde aparece con la playera de la selección mexicana gritando "¡Vamos México!", acompañada de su compañero de reparto Tom Holland, quien portaba la camiseta inglesa.

En la descripción del clip, la actriz escribió: "Una pequeña competencia amistosa con Tom Holland. ¡VAMOS MÉXICO! ¿Y si sí?", retomando la frase que se popularizó entre la afición mexicana durante el Mundial 2026. El momento formó parte de una rivalidad amistosa entre ambos, quienes en la cinta de Christopher Nolan interpretan a Helena de Troya y Telémaco, respectivamente.

También estuvo presente en la gran final

Semanas después, Nyong'o repitió el gesto en un escenario aún más grande. La actriz asistió a la final del Mundial disputada en el estadio de Nueva Jersey, acompañada del conferencista Simon Sinek, y volvió a lucir la playera de México, a pesar de que el equipo ya no seguía en competencia.

La respuesta de los usuarios en redes no se hizo esperar, con comentarios que celebraron su cercanía con el país: "Qué increíble es verte con la playera de México, tu México, mi México, nuestro México", escribió una seguidora.