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¿Dónde Nació Lupita Nyong'o? La Actriz Sorprende al Portar la Camiseta de la Selección Mexicana

Lupita Nyong'o volvió a mostrar su amor por México con la playera de la selección en la final del Mundial 2026. Conoce su historia y el vínculo que la une con México.

donde-nacio-lupita-nyongo-actriz-mexicana-playera-seleccionFoto: Instagram Lupita Nyong'o

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Lupita Nyong'o sorprende al mundo con su amor por México al portar la camiseta del Tri en la final del Mundial 2026. Descubre su historia y su vínculo especial con el país.

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