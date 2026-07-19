Medio Tiempo Mundial 2026: ¿A Qué Hora Canta BTS y Dónde Ver EN VIVO?

El escenario más grande del fútbol se convertirá también en el epicentro de la música global. Este domingo 19 de julio, el Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará un histórico e inédito espectáculo de medio tiempo durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento, organizado en colaboración con Global Citizen y bajo la dirección creativa de Chris Martin (vocalista de Coldplay), contará con las actuaciones estelares de Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS, elenco al que recientemente se sumó Justin Bieber.

Más allá del despliegue artístico, el show tiene un propósito social: impulsar el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para garantizar el acceso a una educación de calidad y promover el deporte infantil. Hasta la fecha se han acumulado más de 30 millones de dólares, cifra que aumentará formalmente ya que se destina un dólar de cada entrada vendida del Mundial a esta causa.

Shakira, quien además forma parte del consejo asesor del fondo, aprovechará la plataforma para estrenar "Dai Dai", el tema oficial que compuso para este torneo. Por su parte, los integrantes de BTS destacaron el honor de participar en una cita que conecta a millones de personas a través de la música como un idioma universal de esperanza y concordia.

Horarios y Canales de Transmisión

Para que no te pierdas ningún detalle de la participación de BTS y el resto de las estrellas, agenda los siguientes horarios programados para este domingo:

11:30 horas (tiempo del centro de México): Inicio de la ceremonia de clausura oficial del Mundial 2026.

13:00 horas: Silbatazo inicial del partido de la gran final.

13:48 - 14:00 horas (aprox.): Espectáculo de medio tiempo. La FIFA confirmó que la producción tendrá una duración estricta de 17 minutos en total, abarcando el montaje, el show musical y el desmontaje del escenario.

¿Dónde ver en vivo? En México, la transmisión completa del partido y el show musical estará disponible en televisión abierta a través de Canal 5 y también a través de ViX.