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Medio Tiempo Mundial 2026: ¿A Qué Hora Canta BTS y Dónde Ver EN VIVO?

La FIFA y Global Citizen anunciaron que Madonna, Shakira y BTS protagonizarán el inédito espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial 2026.

El grupo BTS engalanará el inédito medio tiempo de la final del Mundial 2026, junto a otros artistas. Foto: APEl grupo BTS engalanará el inédito medio tiempo de la final del Mundial 2026, junto a otros artistas. Foto: AP

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