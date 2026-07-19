Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 19 de Julio: Alertan Lluvias Fuertes en 15 Estados por Monzón

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por canales de baja presión en el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios

LluviasPersistirá el ambiente muy caluroso en estados del noroeste y norte del territorio nacional. Foto: Reuters.

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Este 19 de julio, el SMN alerta sobre lluvias muy fuertes en varios estados por el monzón. También se esperan temperaturas superiores a 45°C en el noreste de Baja California. Descubre más detalles.

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