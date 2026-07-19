Pronóstico del Clima Hoy 19 de Julio: Alertan Lluvias Fuertes en 15 Estados por Monzón

Para este domingo 19 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 15 estados por el monzón mexicano, cuyas precipitaciones podrían estar acompañadas de caídas de granizo y descargas eléctricas.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por canales de baja presión en el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de inestabilidad atmosférica.

"A su vez, persistirá el ambiente muy caluroso en estados del noroeste y norte del territorio nacional, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California", informó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Sinaloa (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Guanajuato (oeste y centro), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, este y oeste), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Estado de México (norte, centro y oeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (noreste) y Tamaulipas (noroeste).

De 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte) y Guanajuato (noreste).

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado, así como un ambiente fresco.

Durante la tarde, se espera ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro, norte y oeste); dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

ASJ