Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima en CDMX Hoy: ¿Va a Llover en el Zócalo Durante la Final del Mundial 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado en el Valle de México

Lluvias ZócaloSe espera que el partido dure un par de horas, pero podría alargarse a tiempos extra o hasta penales, terminando poco después de las 16:00 horas. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Final del Mundial 2026 en el Zócalo! El clima será fresco y nublado por la mañana y en el día. No olvides abrigarte y estar atento a los cambios meteorológicos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+