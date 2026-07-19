Pronóstico del Clima en CDMX Hoy: ¿Va a Llover en el Zócalo Durante la Final del Mundial 2026?

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio en Estados Unidos en la Final del Mundial 2026, por la máxima gloria del futbol internacional. Millones estarán atentos en todo el planeta, mientras que la afición de ambas selecciones acudirá al FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México.

El partido se jugará a las 13:00 horas, tiempo de la capital del país, en el estadio sede Nueva York/Nueva Jersey, pero desde antes habrá una ceremonia de clausura, por lo que si acudirás a presenciar el duelo en las pantallas habilitadas, debes tomar en cuenta previsiones del clima.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una mañana con cielo parcialmente nublado a medio nublado con un ambiente fresco. Esto es importante, pues se recomienda salir abrigado, especialmente para aquellos que hagn fila desde la temprano para ingresar a la Plaza de la Constitución.

Se espera que el partido dure un par de horas, pero podría alargarse a tiempos extra o hasta penales, terminando poco después de las 16:00 horas, debido a que los analistas pronostican un encuentro muy cerrado entre la Albiceleste y la Furia Roja.

¿Cómo estará el clima en el Zócalo?

En la CDMX se espera una tarde con ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de llivias con intervalos de chubascos. Sin embargo, esto no será en todas las 16 demarcaciones.

En la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el Zócalo y el FIFA Fan Festival con mayor capacidad, se esperan condiciones meteorológicas favorables y no se pronostican lluvias durante el partido de España contra Argentina.

El pronóstico, desde las 12:00 a las 16:00 horas, es el siguiente, según datos oficiales:

12:00 horas . El mediodía comenzará con una temperatura de 21 °C y cielo medio nublado. La probabilidad de lluvia será de 0% , la humedad relativa se ubicará en 41% y soplará viento del este de hasta 9 km/h.

13:00 horas . El termómetro ascenderá a 22 °C y persistirán los intervalos de nubes. El ambiente continuará seco, con humedad de 37% y viento del noreste cercano a los 10 km/h, sin indicios de precipitaciones.

14:00 horas . Se alcanzará la temperatura más alta del periodo, con 23 °C. Aunque el cielo estará completamente nublado, el pronóstico mantiene una probabilidad de lluvia de 0%. La humedad permanecerá baja, en 36 %, y el viento será moderado, procedente del noreste.

15:00 horas . La temperatura descenderá ligeramente a 22 °C, mientras la nubosidad continuará dominando el panorama. Las condiciones seguirán estables, con aire relativamente seco, viento del este de 7 km/h y ausencia de lluvia.

16:00 horas. Durante el transcurso de la tarde persistirá el cielo cubierto y el ambiente templado, con 22 °C. La humedad aumentará de forma marginal hasta 39 %, acompañada de viento ligero del este con rachas de hasta 12 km/h, sin cambios en el pronóstico de precipitaciones.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo puede complicarse hacia la tarde y afectar el regreso a casa usando las principales vialidades, así como el sistema de transporte público. Te recomendamos estar al tanto de los reportes sobre el clima en todos los canales N+.

ASJ