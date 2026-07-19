Alerta Sísmica: ¿Por Qué se Registraron Sismos Simultáneos Hoy Domingo y Qué Dice el SSN?

Durante las primeras horas de este domingo 19 de julio de 2026, el territorio de la República Mexicana mantuvo un registro constante de sismos concentrados sobre todo en la región sur del país. La proximidad en tiempo de estos eventos causó inquietud en la población por la aparente simultaneidad de los temblores.

De acuerdo con el catálogo de sismicidad del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la actividad matutina registró temblores en el Océano Pacífico, con pocos minutos de diferencia. A las 09:44:12 horas se detectó un sismo de magnitud 4.5 a 134 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Después se registró otro a las 09:44:27, con magnitud 4.6, pero este en Mapastepec.

¿Por qué ocurren sismos simultáneos?

Aunque la coincidencia exacta de horarios en el reloj de monitoreo puede parecer un fenómeno extraordinario, los manuales de geofísica y la sismología explican que este comportamiento es común durante los enjambres de réplicas.

Tras un sismo de gran magnitud, la zona de ruptura entra en un proceso de reacomodo geológico masivo. Esto provoca que se liberen cientos de sismos menores en periodos muy cortos.

Al existir una densidad tan alta de movimientos en pocas horas, la probabilidad estadística y matemática de que dos o más eventos coincidan en el mismo minuto aumenta de forma natural, lo que genera la percepción de simultaneidad.

Operación y activación de Alertas

El SSN enfatiza dos aspectos respecto a la vigilancia sísmica en el país:

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Monitoreo, no alertamiento: La función del Servicio Sismológico Nacional se limita exclusivamente a calcular de forma científica las magnitudes, profundidades y epicentros una vez que acontecen los sismos. El organismo no opera redes de altavoces urbanos ni emite alertas tempranas.

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Umbrales de energía: Los sismos registrados a lo largo de este domingo se mantuvieron en magnitudes consideradas bajas a moderadas (rango de 4.0 a 4.6). Como no liberaron la energía suficiente para representar una amenaza en zonas urbanas alejadas, los sistemas automatizados de alerta temprana no registraron activación.