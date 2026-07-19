Sociedad

Alerta Sísmica: ¿Por Qué se Registraron Sismos Simultáneos Hoy Domingo y Qué Dice el SSN?

¿Es posible que ocurran dos temblores al mismo tiempo? El Servicio Sismológico Nacional aclara el origen de la reciente actividad sísmica en el país

La región sur del país ha tenido alta sismicidad en las últimas horas. Foto: Captura de pantalla SNNLa región sur del país ha tenido alta sismicidad en las últimas horas. Foto: Captura de pantalla SNN

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