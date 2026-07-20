Accidentes

Motociclista Muere tras Derrapar y Chocar en Calles de Apodaca, Nuevo León

El conductor habría perdido el control de la motocicleta cuando circulaba por las avenidas Alfonso Reyes y Las Américas, en la colonia Santa Rosa

Motocicleta de conductor que perdió la vida en ApodacaEl motociclista terminó chocando contra el camellón central después de perder el control. Foto: N+

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Tragedia en Apodaca: un motociclista pierde la vida tras derrapar en las avenidas Alfonso Reyes y Las Américas. Las autoridades investigan el accidente.

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