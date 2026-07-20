Motociclista Muere tras Derrapar y Chocar en Calles de Apodaca, Nuevo León

Un accidente registrado durante la madrugada del lunes 20 de julio dejó como saldo la muerte de un motociclista en calles del municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho se reportó en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y Las Américas, en la colonia Santa Rosa, donde presuntamente la víctima derrapó.

Las autoridades y cuerpos de emergencia recibieron el reporte sobre un repartidor de comida lesionado en dicho punto del municipio de Apodaca. Hasta el sitio se movilizaron paramédicos, quienes al arribar confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Otro hecho vial que se suma a los diversos accidentes registrados en los últimos días, desde atropellos hasta volcaduras de unidades pesadas en el Área Metropolitana de Monterrey e importantes vías de comunicación del estado de Nuevo León.

Identifican a motociclista fallecido en colonia Santa Rosa

La víctima, era un motociclista conocido con el nombre de Daniel, quien presuntamente perdió el control, derrapó y se estrelló en el camellón central de la avenida; el impacto le habría ocasionado la muerte. Además de los cuerpos de emergencia, al lugar del accidente también llegaron amigos y familiares del hombre, quienes se sorprendieron por la noticia.

La zona fue acordonada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo del motociclista que, hasta el momento no han confirmado su edad. Se espera que en las próximas horas den más detalles sobre los hechos, mientras tanto, el accidente habría sido causo por la perdida del control y el derrape del vehículo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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