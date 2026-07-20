Localizan Cuerpo de Hombre en la Presa El Cuchillo tras Operativo de Búsqueda

El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este lunes 20 de julio al interior de la presa El Cuchillo, en el municipio de China, Nuevo León, como resultado del operativo de búsqueda que Protección Civil del Estado mantenía desde la tarde del pasado sábado.

Protección Civil de Nuevo León informó que el hallazgo se logró durante las acciones coordinadas que se desplegaron en la presa con el apoyo del helicóptero de la dependencia, la Manada K9 y personal especializado en búsqueda y rescate acuático.

En el operativo también participaron elementos de Protección Civil del municipio de China, el grupo Axolotes, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Capitanía de Puerto y la Secretaría de Marina, quienes trabajaron de manera conjunta para localizar a la persona reportada como desaparecida.

La corporación estatal señaló que será la autoridad correspondiente la encargada de realizar la identificación oficial de la víctima y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Emiten recomendaciones por temporada vacacional

Tras el hallazgo, el director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al visitar presas, ríos y otros cuerpos de agua durante la temporada vacacional.

Entre las principales recomendaciones destacan evitar ingresar a zonas prohibidas para nadar, mantener una supervisión constante de niñas y niños, utilizar chaleco salvavidas al realizar actividades acuáticas y no introducirse al agua bajo los efectos del alcohol.