Desaparecidos

Localizan Cuerpo de Hombre en la Presa El Cuchillo tras Operativo de Búsqueda

El operativo concluyó con la localización de la víctima, mientras Protección Civil insistió en la importancia de atender las recomendaciones preventivas para reducir riesgos en cuerpos de agua.

Presa El CuchilloHombre muere en presa El Cuchillo. Foto: PC NL

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Hallan cuerpo en presa El Cuchillo, Nuevo León. Operativo coordinado por Protección Civil resalta la importancia de la seguridad en actividades acuáticas. Descubre más sobre el caso.

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