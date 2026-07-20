Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima Hoy en Nuevo León 20 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales

Monterrey por las mañanasClima en Nuevo León. Foto: N+

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Hoy en Nuevo León: temperaturas de hasta 38°C y mala calidad del aire en San Pedro. ¿Cómo afectará la Depresión Tropical 2? Descúbrelo con el meteorólogo Mauro Morales.

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