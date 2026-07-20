¿Cómo Estará el Clima Hoy en Nuevo León 20 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Esta mañana de lunes iniciamos la jornada con temperaturas de 25°C a 27°C distribuidas en la zona metropolitana de Monterrey. El cielo se encuentra medio nublado y la calidad del aire es mala en San Pedro, aceptable en 8 estaciones y buena en 6.

El pronóstico para este lunes es de un cielo soleado y una temperatura máxima de entre 37°C y 38°C. La sensación de calor no estará muy lejos de la temperatura máxima, porque se espera que la humedad relativa se ubique en 30%.

Depresión Tropical 2

Se espera que durante la semana el cielo permanezca soleado y pueda cambiar para el jueves y viernes, tal vez por la proximidad de la Depresión Tropical 2 de la temporada, que se ubica al noroeste del Golfo de México y se espera que se desplace al oeste, hacia la costa de Louisiana en los próximos días, lo que podría traer un muy ligero cambio en las condiciones locales para Monterrey.

Frente a la costa del Pacífico, las tormentas "Elida" y "Fausto" se encuentran lejanas del territorio nacional, moviéndose Elida hacia el norte y Fausto al noroeste, por lo que se mantendrán en lejanía. "Fausto" tiene potencial de convertirse en huracán en las siguientes 24 horas. "Elida" se mueve hacia aguas más frías y comenzará a debilitarse.

La Depresión Tropical 2 puede evolucionar a tormenta tropical y pasar frente a la costa de Mississippi para posteriormente tocar la parte sur de Louisiana hacia Texas.

Por otra parte, los canales de baja presión y las vaguadas mantendrán las lluvias localizadas al noroeste, occidente y frente a la costa de Veracruz, todo muy lejos de Nuevo León. No se esperan lluvias en los próximos 10 días, mostrando un patrón atmosférico muy típico de la canícula.