Programas sociales

¿Dónde Hay Registro de Vivienda Bienestar 20-26 de Julio? Lista de Módulos CONAVI por Estado

Te decimos dónde hay registro de Vivienda Bienestar, que ya se abrió y así permanecerá durante julio 2026, aunque no en todos los estados; conoce aquí la lista de Módulos CONAVI.

Registro de Vivienda Bienestar de CONAVI en 2026Registro de Vivienda Bienestar de CONAVI en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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