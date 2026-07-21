¿Dónde Hay Registro de Vivienda Bienestar 20-26 de Julio? Lista de Módulos CONAVI por Estado

Desde este lunes, la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) ha habilitado el registro del programa Vivienda Bienestar y, aunque este proceso estará abierto lo que resta del mes, no será de manera general en todo el país, ni podrá realizarse en línea, por lo que es muy importante que conozcas la ubicación de los módulos cerca de ti y las fechas en las que estará disponible. En N+ te compartimos la lista de ubicaciones por estado y el link donde puedes consultarlos.

Y es que, después de mucha espera, la CONAVI anunció una nueva etapa de inscripciones para personas que desean adquirir una casa o departamento a precio accesible, que sigue como estrategia la construcción y entrega de viviendas por zonas de atención prioritaria, según explican sus reglas de operación.

Cabe recordar que este programa tiene como fin mejorar el acceso a una vivienda adecuada a través de un financiamiento accesible y sin intereses, además de brindar certeza jurídica sobre el patrimonio. Esto lo hacen a través de un orden con selección previa, que incluye la entrega de documentos específicos.

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¿Dónde hay registro de Vivienda Bienestar del 20 al 26 de julio 2026?

Del 20 de julio al 2 de agosto, la CONAVI llevará a cabo el registro a Vivienda para el Bienestar únicamente en los municipios donde la CONAVI construirá vivienda en 2026. Por ello, toma en cuenta que no encontrarás módulos en todos los estados ni la misma distribución por localidades.

Del 20 al 26 de julio hay registro, por fechas, en los siguientes estados:

Baja California Sur: un módulo

Campeche: un módulo.

Chiapas: ocho módulos.

Chihuahua: un módulo.

Coahuila de Zaragoza: dos módulos.

Durango: un módulo.

Guanajuato: seis módulos.

Guerrero: cinco módulos.

Hidalgo: cinco módulos.

Jalisco: once módulos.

México: dos módulos.

Michoacán de Ocampo: 12 módulos.

Nayarit: dos módulos

Oaxaca: cuatro módulos.

Puebla: siete módulos.

Querétaro: un módulo.

Quintana Roo: cuatro módulos.



Lista de módulos CONAVI para Vivienda Bienestar en julio 2026

La lista completa de módulos de CONAVI para realizar el registro de Vivienda para el Bienestar la puedes consultar en el siguiente link: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos.

A continuación te compartimos algunas de las sedes de registro a programa por estado del 20 al 26 de julio 2026:

Guerrero

Auditorio Ethel Diego Guzman

Coyuca de Benitez

Domicilio: Constitucion S/N, Colonia Coyuca de Benitez Centro, C.P. 40977, Coyuca de Benitez, Guerrero

21 al 25 de julio

10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Escuela Primaria Silvino Añorve Davila

Cuajinicuilapa

Domicilio: Calle Cuauhtemoc No. 10, Colonia Centro, C.P. 41940, Cuajinicuilapa, Guerrero

Referencia: Entre Calle Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla

20 al 25 de julio

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jalisco

Casa de la Cultura

San Diego de Alejandria.

Domicilio: Calle 5 de Mayo No. 202, Colonia San Diego de Alejandria Centro, C.P. 47590, San Diego de Alejandria, Jalisco.

20 al 24 de julio.

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Auditorio Municipal Huejucar Jalisco

Huejucar

Domicilio: Calle Hidalgo No. 24, Colonia Pueblo Huejucar, C.P. 46260, Huejucar, Jalisco

20 al 22 de julio

9:00 a.m. a 3:00 p.m

Centro Social Huejuquilla El Alto

Huejuquilla El Alto

Domicilio: Calle Obregon S/N, Colonia Huejuquilla El Alto Centro, C.P. 46000, Huejuquilla El Alto, Jalisco

23 al 25 de julio

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Zacatecas

Mercado Municipal

Cuauhtémoc

Domicilio: Calle Benito Juarez S/N,colonia Ciudad Cuauhtemoc Centro, C.P. 98690, Cuauhtemoc, Zacatecas

Referencia: A Lado del DIF Municipal

20 de julio al 02 de agosto

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Centro Integrador de Bienestar

Valparaíso

Abierta

Domicilio: Calle Arroyo Atotonilco No. 158, Colonia Valparaiso Centro, C.P. 99250, Valparaiso, Zacatecas

Referencia: A Un Costado del Arroyo

20 de julio al 02 de agosto

9:00 a.m. a 4:00 p.m.