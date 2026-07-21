¿Dónde Hay Registro de Vivienda Bienestar 20-26 de Julio? Lista de Módulos CONAVI por Estado

Desde este lunes, la Comisión Nacional de la Vivienda (CONAVI) ha habilitado el registro del programa Vivienda Bienestar y, aunque este proceso estará abierto lo que resta del mes, no será de manera general en todo el país, ni podrá realizarse en línea, por lo que es muy importante que conozcas la ubicación de los módulos cerca de ti y las fechas en las que estará disponible. En N+ te compartimos la lista de ubicaciones por estado y el link donde puedes consultarlos.
Y es que, después de mucha espera, la CONAVI anunció una nueva etapa de inscripciones para personas que desean adquirir una casa o departamento a precio accesible, que sigue como estrategia la construcción y entrega de viviendas por zonas de atención prioritaria, según explican sus reglas de operación.
Cabe recordar que este programa tiene como fin mejorar el acceso a una vivienda adecuada a través de un financiamiento accesible y sin intereses, además de brindar certeza jurídica sobre el patrimonio. Esto lo hacen a través de un orden con selección previa, que incluye la entrega de documentos específicos.
¿Dónde hay registro de Vivienda Bienestar del 20 al 26 de julio 2026?
Del 20 de julio al 2 de agosto, la CONAVI llevará a cabo el registro a Vivienda para el Bienestar únicamente en los municipios donde la CONAVI construirá vivienda en 2026. Por ello, toma en cuenta que no encontrarás módulos en todos los estados ni la misma distribución por localidades.
Del 20 al 26 de julio hay registro, por fechas, en los siguientes estados:
Baja California Sur: un módulo
Campeche: un módulo.
Chiapas: ocho módulos.
Chihuahua: un módulo.
Coahuila de Zaragoza: dos módulos.
Durango: un módulo.
Guanajuato: seis módulos.
Guerrero: cinco módulos.
Hidalgo: cinco módulos.
Jalisco: once módulos.
México: dos módulos.
Michoacán de Ocampo: 12 módulos.
Nayarit: dos módulos
Oaxaca: cuatro módulos.
Puebla: siete módulos.
Querétaro: un módulo.
Quintana Roo: cuatro módulos.
Lista de módulos CONAVI para Vivienda Bienestar en julio 2026