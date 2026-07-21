Módulos Bienestar: ¿Dónde Están Entregando Tarjeta de Beca Rita Cetina en Julio 2026?

Atención, papás, quedan pocos días para que concluya la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria. Y si aún no has recogido el medio de pago a través del cuál depositarán el Apoyo Bienestar de 2,500 pesos, en N+ te decimos dónde lo están entregando en julio 2026.

Julio León, coordinador de Becas Bienestar del Gobierno de México, pidió a los papás mantenerse pendientes de sus medios de contacto, toda vez que los Servidores de la Nación se comunicarán con ellos para darles fecha y sede.

Cabe recordar que Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció días atrás que este 2026 la Beca Rita Cetina modificará algunos aspectos de su operación, lo que trae buenas noticias para padres e hijos.

¿Dónde hay entrega de Tarjeta Beca Rita Cetina en Julio 2026?

El 31 de julio de 2026 es la fecha establecida por la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar como el último día que se entregarán Tarjetas de la Beca Rita Cetina primaria en módulos de todo el país.

Justo un mes antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto para el 31 de agosto del año en curso, lo que da margen para que se deposite el apoyo para Uniformes y Útiles Escolares.

De hecho, en una nota previa ya te aclaramos quiénes recibirán 2,500 y quiénes 7,500 pesos en agosto de 2026. Y dado que continúa la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina para alumnos de todo el país, debes estar atento a través de los siguientes canales:

Teléfono celular.

Correo electrónico.

Cárteles pegados afuera de la escuela de tu hijo.

Canal de WhatsApp de Becas para el Bienestar.

Visitas a domicilio.

Si optas por consultar las escuelas que tienen entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina a través de WhatsApp, te aparecerá un enlace en el que podrás verificar qué alcaldías, municipios o regiones están realizando este trámite, según tu estado de residencia.

Allí se detallará el horario y dirección de los Módulos Bienestar para obtener este medio de pago, así como los documentos que debes presentar, tanto del alumno como del papá o tutor.

Por ejemplo, en la Ciudad de México hubo entrega de tarjetas en las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán el pasado fin de semana.

¿Cómo unirse al Canal de WhatsApp de Becas Bienestar?

Si tienes un número celular puedes suscribirte al canal de WhatsApp de las Becas Bienestar de tu estado. Ahí te enterarás de todas las actualizaciones sobre este apoyo Bienestar de 2,500 pesos para alumnos de primaria.

Para unirte, sólo debes entrar al link proporcionado por la Coordinación Nacional de Becas y seguir los siguientes pasos.

Ubica el canal de Becas Bienestar de tu estado.

Da clic en la opción "Ver en WhatsApp".

Una vez dentro del chat, selecciona la opción "Seguir".

Listo, te has estás suscrito a las noticias sobre Becas Bienestar.

SARR