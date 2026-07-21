Programas sociales

Módulos Bienestar: ¿Dónde Están Entregando Tarjeta de Beca Rita Cetina en Julio 2026?

El depósito del apoyo de 2,500 pesos para Uniformes y Útiles Escolares caerá en la Tarjeta de la Beca Rita Cetina, cuya entrega continúa durante lo que resta de este mes

Niño con Tarjeta de la Beca Bienestar. Calendario de Entrega de Tarjeta Beca Rita Cetina Julio 2026.¿Sabes dónde hay entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina en Julio 2026? Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+