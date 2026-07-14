Últimos Días de Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina: Amplían Convocatoria para Beneficiarios

Estamos en los últimos días de la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina de primaria 2026, y la Coordinación Nacional de Becas Bienestar amplió la convocatoria para llegar a más beneficiarios, y acá te decimos qué hacer en caso de que aún no tengas la tuya.

A mediados mayo inició la distribución de plásticos de la Beca Rita para alumnos de primero a sexto de primaria por lo que ya millones de familias beneficiarias cuentan con su cuenta bancaria en la que recibirán el apoyo de 2,500 pesos.

Sin embargo, el reparto continúa y se encuentra en sus últimos días, por lo que la Coordinación Nacional de Becas Bienestar busca nuevas formas de contactar a los beneficiarios que hicieron el registro en marzo 2026.

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¿Cuándo termina la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?

La distribución de las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina Primaria terminará el próximo 31 de julio de 2026, por lo que aquellos que aún no reciben su plástico aún tienen unos días más para acudir al reparto.

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar no ha anunciado que habrá prórroga para la entrega de tarjetas, ya que el pago del apoyo para útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos está programado para realizarse en agosto 2026, por medio de un calendario en orden alfabético.

Amplían convocatoria para entrega de tarjeta de la Beca Rita

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, informó que continúa la entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina por todo el país y que la convocatoria se está realizando en los siguiente medios:

Llamada telefónica.

Correo electrónico.

En la escuela de tu hijo.

Canal estatal de WhatsApp.

Visita a tu domicilio.

Por esta razón, el funcionario pidió a los padres de familia estar pendientes a cualquiera de estos medios de contacto para saber cuándo recibirán el plástico de la Beca Rita Cetina de primaria 2026.

PPP