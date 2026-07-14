Últimos Días de Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina: Amplían Convocatoria para Beneficiarios

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 está por terminar, por eso consulta qué hacer en caso de que aún no tengas la tuya

Checa Qué Hacer en los Últimos Días de Entrega de Tarjetas de Beca Rita Cetina Primaria 2026La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina comenzó en mayo 2026. Foto: Julio León

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