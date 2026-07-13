Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 13-17 de Julio: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Apenas comenzó el cuarto depósito del año y esta semana se reanuda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por ello, si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 13 al 17 de julio 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras.

Fue la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, la encargada de dar a conocer el calendario de pagos Bienestar julio 2026, por eso en una nota ya te dejamos las fechas de pago para mujeres de 60 a 64 años de edad, así como para personas de 30 a 64 años.

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¿Cuándo pagan la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en julio 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 6 al 29 julio 2026 se va a realizar la dispersión del cuarto depósito de las pensiones Bienestar de este año.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de julio-agosto 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 13 al 17 de julio 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 de julio 2026.

Algo que es importante aclarar es que probablemente algunos adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, que su primer apellido inicie con la letra "M", no reciban su pago el viernes 17. De ser así, no tienen nada de qué preocuparse, pues los beneficiarios faltantes obtendrán su apoyo económico el lunes 20 de julio 2026, cuando se reanude la dispersión.

¿Cuánto es del pago de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el mes de julio y en cada dispersión que habrá de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.

AO