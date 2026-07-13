Calendario de Pagos Pensión Bienestar del 13-17 de Julio: Lista de Mujeres y Adultos que Cobran

Sigue el calendario con las fechas de pago Bienestar, por eso checa qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años les toca depósito de la pensión del 13 a 17 de julio 2026

Calendario con fechas de pago Pensión Bienestar del 13 al 17 de julio 2026 mujeres y adultos mayores que cobranLlega la segunda semana de pago Bienestar para mujeres y adultos mayores de 65 años y más. Foto: Secretaría de Bienestar

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