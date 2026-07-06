Pago Bienestar para Hombres y Mujeres 30 a 64 Años: ¿Cuándo Cobran Pensión en Julio 2026? Fechas

Es oficial. La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México dio a conocer el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años para julio de 2026. Y en N+ te detallamos cómo quedaron las fechas de cobro por letra.

Los depósitos transcurrirán según la fecha asignada a la inicial del apellido del beneficiario, detalló la secretaría del Bienestar, Leticia Ramirez Amaya. Y recordó que el Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar se realiza en orden alfabético.

Hoy también se anunciaron los días de pago para los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años, por lo que según el programa al que perteneces será el monto que percibirás en tu Tarjeta del Bienestar.

Calendario de Pagos Pensión Bienestar 30 a 64 años Julio 2026: Letras que cobran por día

Este mes se deposita el cuarto bimestre del Apoyo Bienestar para Personas con Discapacidad (julio-agosto), dirigido a hombres y mujeres de 30 a 64 años que perciben 3,300 pesos.

De acuerdo con las fechas oficiales anunciadas por Ramírez Amaya durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los días de pago de la Pensión de 30 a 64 años quedan de la siguiente manera:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

La información también se encuentra disponible a consulta en las cuentas oficiales de la Secretaría del Bienestar y el Gobierno de México, donde se pueden despejar dudas específicas.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión 30 a 64 años que entrega 3,300 pesos?

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un apoyo económico dirigido a hombres y mujeres en todo el país con alguna discapacidad permanente.

La pensión se entrega a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad en 24 entidades del país, mientras que en los 8 estados restantes la pensión se otorga a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.

De dicha edad en adelante, se entrega únicamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Si estás interesado en aplicar a este programa par recibir 3,300 pesos bimestrales, sólo debes asegurarte de cumplir con los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia.

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia. (Máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

SARR