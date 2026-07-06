Pago Bienestar para Hombres y Mujeres 30 a 64 Años: ¿Cuándo Cobran Pensión en Julio 2026? Fechas

La Secretaría del Bienestar anunció el Calendario Oficial de Pagos de la Pensión Bienestar para el bimestre julio-agosto 2026, conoce cómo quedaron las fechas de depósito

Conoce Quiénes cobran la Pensión de 30 a 64 años en julio 2026¿Quiénes cobran la Pensión de 30 a 64 años en julio 2026? Dan a conocer calendario de pagos por letra. Foto: Presidencia

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