¿Mañana Inicia Pago de Pensión? Bancos Donde Puedes Retirar Dinero de Tarjeta Bienestar en Julio

Checa cómo consultar el saldo de la Tarjeta Bienestar y dónde se puede sacar el dinero del cuarto pago de la pensión adultos mayores en mayo 2026, que es de 6,400 pesos

Inicia cuarto de la Pensión adultos mayores en qué bancos puedo retirar dinero de mi Tarjeta Bienestar en julio 2026El cuarto pago de la Pensión Bienestar adultos mayores llega en julio 2026. Foto: Gobierno de México
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