¿Qué Pasó con Pago de Pensión Bienestar Julio 2026? Este Día Sale Calendario e Inician Depósitos

Arrancó el séptimo mes del año y para muchas personas fue sorpresivo ver que la Secretaría del Bienestar no anunció el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores de 65 y más y mujeres de 60 a 64 años de julio 2026, por eso acá te decimos qué día salen las fechas y a partir de cuándo depositan el apoyo de 6,400 y de 3,100 pesos, respectivamente.

El pago de la Pensión Bienestar de julio 2026 corresponde al bimestre de julio-agosto, por eso en una nota ya te contamos quiénes cobran primero, independientemente de que aún no haya calendario con las fechas de depósitos oficial. Lo único que pueden tener en cuenta los beneficiarios es que su dinero está seguro y será entregado muy pronto.

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¿Qué pasó con el calendario y el pago de la Pensión Bienestar julio 2026?

De momento ni la Secretaría del Bienestar ni su titular, Leticia Ramírez, han dado a conocer información oficial del pago de la pensión de adultos mayores y mujeres Bienestar de 60 a 64 años a través de sus redes sociales. Eso realmente no significa nada, solo que los depósitos tardarán unos cuantos días en empezar.

El cuarto depósito Bienestar del año está asegurado y le llegará a todos los beneficiarios que formen parte de la pensión adultos mayore de 65 y más, el apoyo para mujeres de 60 a 64, madres solteras trabajadoras y personas con discapacidad. Para cobrar, es indispensable tener activa su Tarjeta Bienestar.

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en julio 2026?

Tal parece que varias sucursales del Banco del Bienestar colocaron un anuncio que indica que los depósitos bienestar del cuarto bimestre del año empiezan el próximo lunes 6 de julio 2026, aunque dicha información deberá ser confirmada o desmentida por la autoridades.

El anuncio que circula en redes sociales. Foto: Facebook Mario Rossass

En caso de ser cierto, es posible que el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres 60 a 64 años sea dado a conocer ese mismo 6 de julio 2026. El anuncio la dará Leticia Ramírez en sus redes sociales oficiales y muy probablemente durante la mañanera de la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

AO