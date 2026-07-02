¿Qué Pasó con Pago de Pensión Bienestar Julio 2026? Este Día Sale Calendario e Inician Depósitos

Checa cuándo pagan la Pensión del Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, pues aún no sale el calendario con las fechas de depósitos de julio 2026

Qué pasó con el pago Pensión Bienestar julio 2026 cuándo sale calendario y empiezan depósitos adultos mayoresEl cuarto pago de la Pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 año está seguro. Foto: Secretaría del Bienestar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+