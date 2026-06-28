Vivienda para el Bienestar Genera 1% del PIB, Afirma Sheinbaum

Durante la entrega de llaves de viviendas a beneficiarios del programa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria destacó el impacto económico de esta política pública

Presidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas. Foto: Gobierno de MéxicoPresidenta Claudia Sheinbaum en Chiapas. Foto: Gobierno de México

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¿Sabías que el programa Vivienda para el Bienestar genera 1% del PIB? Sheinbaum entrega llaves en Chiapas y promete 30 millones de beneficiados. Descubre más sobre esta política.

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