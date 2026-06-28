Vivienda para el Bienestar Genera 1% del PIB, Afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Programa Vivienda para el Bienestar aporta cerca del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y afirmó que su estrategia de vivienda busca garantizar el acceso a casas dignas mediante créditos accesibles y la construcción de nuevos desarrollos para familias de menores ingresos.

Durante la entrega de llaves de viviendas a beneficiarios del programa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria destacó el impacto económico de esta política pública. "Gracias al Programa Vivienda para el Bienestar está aportando cerca del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país", sostuvo al resaltar que el sector de la vivienda también impulsa la economía y la generación de empleos.

Sheinbaum afirmó que el nuevo modelo representa un cambio respecto a las políticas aplicadas durante gobiernos anteriores. Recordó que durante más de tres décadas el Infonavit dejó de construir viviendas para concentrarse únicamente en el otorgamiento de créditos que, aseguró, terminaron por convertirse en deudas impagables para miles de trabajadores.

"Pedían prestados 80 mil pesos y terminaban pagando hasta un millón de pesos", señaló la presidenta. Agregó que, además de los altos costos, los requisitos para acceder a un crédito dificultaban que muchas familias pudieran adquirir una vivienda.

Reestructuran créditos hipotecarios

La mandataria informó que su administración ya resolvió cerca de cinco millones de créditos, reduciendo el monto de los pagos de los derechohabientes para aliviar su carga financiera. Asimismo, explicó que el modelo actual no solo contempla el financiamiento, sino también la construcción de viviendas accesibles para trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Como parte de la estrategia nacional de vivienda, indicó que actualmente se encuentran en construcción un millón 800 mil viviendas con la participación del Infonavit, el Instituto de Vivienda (INVI) y el Fovissste.

Además, aseguró que al concluir su sexenio se habrá beneficiado a 30 millones de personas con acciones relacionadas con vivienda, entre ellas construcción, mejoramiento y regularización de inmuebles.