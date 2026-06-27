Fiscalía de Morelos Investiga a Víctor Rodríguez, Exdirector de Pemex, por Presunta Violencia

Se abrió una carpeta de investigación por probables hechos delictivos, luego de la difusión de videos donde presuntamente agrede a su esposa; SENER afirma que ya no es funcionario público.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de PemexVíctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. Foto: Cuartoscuro
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