Fiscalía de Morelos Investiga a Víctor Rodríguez, Exdirector de Pemex, por Presunta Violencia

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó que inició una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos presuntamente cometidos por Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, derivados de la difusión de una denuncia pública a través de un video, en donde se aprecia un acto de violencia en contra de su esposa.

La institución estatal señaló que la diligencia se abrió respecto al video sobre hechos probablemente registrados el pasado 15 de marzo, al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un exfuncionario federal.

"Cabe señalar que la Fiscalía Morelos inició desde la tarde de este viernes intercambio de información dentro del marco de colaboración con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima", indicó la FGE.

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SENER aclara que Víctor Rodríguez Padilla no es funcionario público

A través de un comunicado, la Secretaría de Energía (SENER) informó que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó.

"En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y, tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla", puntualizó la dependencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Pide se Investiguen Denuncias de Violencia Domésticas contra Exdirector de Pemex

Con un video difundido en redes sociales, en el que se puede observar la presunta agresión física de parte de Rodríguez Padilla en contra de su esposa, se realizó una acusación pública de violencia doméstica.

Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica presentadas por la víctima y aseguró que se brindará apoyo a la presunta víctima.