Sabrina Solís Representará a México en el Mundial de Badminton de Nueva Delhi

El próximo lunes 17 de agosto arranca el Mundial de Badminton en Nueva Delhi, India, en la que México tendrá representación en la figura de Sabrina Solís.

La raqueta nacional tendrá su primer encuentro el lunes en la Arena Indira Gandhi cuando se enfrente a la estadounidense Ishika Jaiswal, en la ronda de 64 del singles femenil.

Se trata de la única jugadora mexicana que participará en el torneo mundial, por lo que será relevante dar seguimiento a la nacional en este mundial que se disputará del 17 al 23 de agosto.

El duelo inicial de la badmintonista potosina será complicado, pues enfrentará a la 61 del ránking mundial, clasificación en la que Sabrina ocupa el 193.

Sin embargo, Solís, de 29 años, tiene una ventaja que puede jugar a su favor: ya enfrentó a Ishika y conoce su forma de desplazarse sobre la carpeta.

Hace apenas unos meses, en el Cuba International Series 2026, ambas jugadores se midieron en la semifinal del torneo, con un resultado a favor de Jaiswal, que a la postre sería campeona.

En esa competencia en sueño caribeño, la mexicana se agenció el bronce.

Cabe destacar que la diestra mexicana tiene en su haber tres medallas en los Juegos Centroamericanos de 2018, entre ellas el oro en equipos mixtos.

Cuatro años antes, en Veracruz, también conquistó el oro en equipos mixtos, en la misma justa regional. A esto se suma otras victorias nacionales y en giras internacionales.

También ha participado en Juegos Panamericanos y en los Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014.

Con información de N+

ICM