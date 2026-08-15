Deportes

Sabrina Solís Representará a México en el Mundial de Badminton de Nueva Delhi

La raqueta mexicana se medirá en la ronda inicial a la estadounidense Ishika Jaiswal durante la justa mundialista celebrada en la India, que se disputará del 17 al 23 de agosto

Sabrina Solís disputará el Mundial de Badminton en Nueva Delhi, IndiaSabrina Solís disputará el Mundial de Badminton en Nueva Delhi, India. Foto: Facebook | sabrinasolis.mx

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