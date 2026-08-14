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Isaac del Toro Competirá en la Clásica de Hamburgo 2026 este Fin de Semana: Horario

Luego de su gran desempeño en el Tour de Francia, Isaac del Toro regresa a la competencia para participar en la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026

Isaac del Toro y sus compañeros del UAE Team rodarán en la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026.Isaac del Toro y sus compañeros del UAE Team rodarán en la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026. Foto: Reuters

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Este 17 de agosto, Isaac del Toro lidera al UAE Team en la Clásica de Hamburgo. Tras su tercer lugar en el Tour de Francia, el mexicano está listo para enfrentar a los mejores. ¿Podrá sorprender de nuevo?

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