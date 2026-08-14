Isaac del Toro Competirá en la Clásica de Hamburgo 2026 este Fin de Semana: Horario

El ciclista Isaac del Toro regresa a competir este fin de semana. Este viernes 13 de agosto el UAE Team dio a conocer que el mexicano lidera al equipo que participará en la Clásica de Hamburgo el próximo domingo. A continuación los detalles.

Isaac del Toro y seis de sus compañeros de equipo rodarán este domingo 16 de agosto en la prestigiosa carrera ciclista de Alemania. Así lo reveló el UAE Team Emirates-XRG en sus redes sociales.

“Así es, Isaac del Toro Romero continuará su temporada este fin de semana en la Cyclassics Hamburg. En Alemania, Isaac formará parte de un motivado equipo UAE Team Emirates-XRG que incluye a Filippo Baroncini, Benoit Cosnefroy, Sebastian Molano, Antonio Morgado, Jhonatan Narvaez y Florian Vermeersch”, precisó el equipo.

Al darse a conocer la noticia en la cuenta oficial del equipo, Isaac del Toro aprovechó para bromear con la frase "Estoy cansado, jefe", en alusión al meme nacido de la película "Milagros Inesperados": es de la escena en la que el personaje John Coffey demuestra que ya fue demasiado para él y que necesita descansar.

La ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026 es una carrera que arranca en la ciudad de Buxtehude y culmina luego de 207 kilómetros de recorrido. La competencia está en el calendario del UCI World Tour y comenzará a las 05:45 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 17 de agosto.

Así que con esta carrera el ciclista mexicano regresa a la actividad luego de su histórica participación en el Tour de Francia 2026. Y buscará un buen resultado, aunque competirá con figuras como Rory Townsend, el ganador de la edición anterior de la Clásica de Hamburgo, hace un año; así como Olav Kooij, quien triunfó en esta misma carrera en el 2024.

Después de la Clásica de Hamburgo, Isaac del Toro se enfocará en prepararse para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, que se llevará a cabo del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

Como ya se sabe Isaac del Toro culminó en tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026, detrás del esloveno Tadej Pogacar y el belga Remco Evenepoel, logrando así un podio histórico para el ciclismo mexicano.

Con información de N+