Detienen a Hombre por Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Piedras Negras

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Brandon Miguel 'N' de 30 años por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad agravada por sujeto activo calificado.

La detención se realizó sobre el bulevar República en Piedras Negras, a la altura del Residencial Tecnológico, donde los agentes lo ubicaron y cumplimentaron el mandamiento judicial.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con el proceso legal para definir su situación jurídica. La audiencia inicial esta programada para este viernes 14 de agosto.

Detienen a joven de 22 años por secuestro agravado en Piedras Negras

En otro caso, el pasado 2 de julio, elementos de la AIC detuvieron a Miguel Eduardo 'N' de 22 años por el delito de privación de libertad en su modalidad de secuestro agravado.

El imputado fue señalado por su presunta participación en los hechos registrados el pasado 28 de junio, cuando Alexis 'N', fue privado de su libertad tras acudir a un domicilio donde había acordado un encuentro mediante redes sociales con una mujer.

La detención se realizó en la colonia Villa Real y el acusado quedó a disposición de un juez mientras las investigaciones continúan por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).