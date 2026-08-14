Seguridad

Detienen a Hombre por Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Piedras Negras

Autoridades detuvieron a Brandon Miguel 'N' acusado por el delito de privación ilegal de la libertad en Piedras Negras.

Detienen a Hombre por Presunta Privación Ilegal de la Libertad en Piedras NegrasLa audiencia inicial está programada para este viernes. Foto: N+

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