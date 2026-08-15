Posiciones y Clasificados de la Leagues Cup 2026: Fechas y Horarios de los Cuartos de Final

Los organizadores de la Leagues Cup 2026 dieron a conocer las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final, que enfrentarán a equipos de la Liga MX y de la MLS por el pase a las semifinales del torneo. A continuación los detalles de la siguiente fase.

Como se sabe, la noche del jueves 13 de agosto finalizó la Fase de Grupos de la Leagues Cup. La sorpresa fue la eliminación de Cruz Azul, campeón del futbol mexicabo, que cayó 2-1 ante el Chicago Fire con un gol de último minuto.

Aunque un empate clasificaba al Fire y al Cruz Azul, ambas escuadras salieron por la victoria. El equipo mexicano fue ambicioso y se lanzó al ataque en la recta final, así que Chicago aprovechó un contragolpe para anotar el gol del triunfo y sentenciar la eliminación de los celestes.

Por su parte, al América le bastó una igualada 1-1 con el Austin FC para asegurar el segundo puesto del Grupo de la Liga MX y con ello sellar su pase a los cuartos de final. Sólo quedan 4 clubes mexicanos: León, las Águilas, Diablos Rojos y Rayados.

Mientras que en el Grupo de la MLS quienes lograron avanzar a la siguiente fase fueron Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake. La gran decepción resultó ser el Inter Miami, que finalizó en la posición 14 de 16 equipos.

A continuación la tabla de posiciones de ambos grupos de la Leagues Cup 2026:

Grupo de la Liga MX

Equipo Pts

León 9 clasificado a cuartos América 7 clasificado a cuartos Toluca 6 clasificado a cuartos Monterrey 6 clasificado a cuartos Cruz Azul 6 Juárez 6 Tigres 6 Guadalajara 4 Pachuca 3 Santos 3 Atlas 3 Necaxa 3 Atlante 3 San Luis 1 Pumas 1 Querétaro 1

Grupo de la MLS

Equipo Pts

Chicago Fire 9 clasificado a cuartos Austin FC 8 clasificado a cuartos Columbus Crew 8 clasificado a cuartos Real Salt Lake 7 clasificado a cuartos Los Angeles FC 7 Charlotte FC 6 Portland Timbers 6 FC Cincinnati 6 FC Dallas 6 San Diego FC 6 Orlando City 5 Minnesota United 4 Nashville SC 3 Inter Miami 3 New York City FC 3 Seattle Sounders 3



Horarios de los partidos de cuartos de final:

Monterrey vs Chicago Fire, martes 25 de agosto a las 18:30 horas

León vs Real Salt Lake, martes 25 de agosto a las 20:30 horas

Toluca vs Austin FC vs Toluca, miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas

América vs Columbus Crew, miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas

Así que todo está listo para que los equipos de la Liga MX y la MLS se enfrenten por el pase a las semifinales. en busca del campeonato de la Leagues Cup 2026.

Con información de N+