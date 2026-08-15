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Posiciones y Clasificados de la Leagues Cup 2026: Fechas y Horarios de los Cuartos de Final

Luego de los resultados de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este viernes se dieron a conocer los horarios de los partidos de cuartos de final entre equipos de la Liga MX y la MLS

El club América se ubicó en el segundo lugar del Grupo de la Liga MX y avanzó a cuartos de final de la Leagues Cup 2026.El club América se ubicó en el segundo lugar del Grupo de la Liga MX y avanzó a cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Foto: Reuters

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Leagues Cup 2026: América, León, Toluca y Monterrey avanzan a cuartos. Conoce los horarios y enfrenta a los mejores de la MLS.

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