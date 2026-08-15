Termina Análisis a Jalapeños de Nuevo León: Cofepris da Respuesta sobre Salmonella Javiana

La secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), informa sobre los resultados realizados a una unidad de empaque de chile jalapeño ubicada en Nuevo León, luego de que la cadena Chipotle Mexican Grill retiró preventivamente chiles jalapeños de sus restaurantes tras ser supuestamente vinculados a un brote de salmonela.

En una tarjeta informativa, las autoridades sanitarias en México indicaron que la COFEPRIS descarta Salmonella Javiana en chiles jalapeños empacados en Nuevo León, esto tras análisis realizados, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales.

"Sin detectar presencia de Salmonella Javiana en las muestras analizadas", se lee en el comunicado.

La tarjeta señala que estos resultados se dan luego de la notificación hecha por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por un brote de Salmonella registrado en territorio estadounidense, presuntamente asociado al consumo de chiles de Coast Citrus Distributors.

Tras el reporte de la FDA, el personal de la Cofepris se trasladó a la unidad de empaque de chile jalapeño en Nuevo León del 5 al 7 de agosto de 2026, para una visita de campo y muestreo, con el propósito de descartar riesgos de contaminación asociados a Salmonella Javiana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alerta Sanitaria en EUA por Salmonela en Jalapeños

Durante la inspección se tomaron diez muestras de materia prima y producto terminado (chile jalapeño verde), las cuales fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León para la determinación de Salmonella spp, cuyos resultados arrojaron que fueron negativos.

Finalmente, la secretaría de Salud, a través de COFEPRIS y en coordinación con las autoridades sanitarias de Nuevo León, aseguran que mantienen vigilancia permanente sobre la cadena de producción y distribución de alimentos para prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población.

La Salmonella Javiana es un serotipo de la bacteria Salmonella enterica que puede causar salmonelosis, una enfermedad transmitida por alimentos. Algunos serotipos pueden estar asociados con brotes relacionados con determinados alimentos.

Los síntomas, que suelen aparecer 6 horas después o hasta 4 o 6 días, son:

Diarrea

Fiebre

Dolor o cólicos abdominales

Náuseas

Vómito

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