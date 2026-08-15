Salud

Termina Análisis a Jalapeños de Nuevo León: Cofepris da Respuesta sobre Salmonella Javiana

Esto arrojaron los resultados de las muestras que se tomaron en la unidad de empaque de chile jalapeño ubicada en Nuevo León

Análisis a chile jalapeñoCuartoscuro
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