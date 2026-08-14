Salud

Falla Eléctrica en Hospital 15 del IMSS en Reynosa Provoca Traslado de Pacientes

Una falla en el suministro de energía eléctrica se registró en el Hospital General de Zona No. 15 del IMSS, en Reynosa.

Falla Eléctrica en Hospital 15 del IMSS en Reynosa Provoca Traslado de PacientesFalla Eléctrica en Hospital 15 del IMSS en Reynosa Provoca Traslado de Pacientes. Foto: N+

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Interrupción eléctrica en el Hospital 15 del IMSS en Reynosa: al menos seis pacientes trasladados.

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