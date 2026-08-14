Falla Eléctrica en Hospital 15 del IMSS en Reynosa Provoca Traslado de Pacientes

Se registró una falla momentánea en el suministro de energía eléctrica en el Hospital General de Zona No. 15 del IMSS, en Reynosa, situación que habría derivado de un problema en el cableado que abastece de electricidad al nosocomio.

De manera extraoficial, trascendió que al menos cuatro menores y dos pacientes adultos fueron trasladados al Hospital Regional No. 270 como medida preventiva, debido a sus condiciones médicas. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por los directivos del hospital.

IMSS Tamaulipas Emite Comunicado sobre Corte de Energía

A través de una tarjeta informativa, el IMSS Tamaulipas detalló que el HGZ No. 15 de Reynosa mantiene trabajos en conjunto con personal de la CFE para restablecer el servicio eléctrico; mientras tanto, se activó el servicio de la planta emergente de electricidad.

En el mismo comunicado se detalla que los servicios de urgencias y actividades administrativas fueron canalizados al Hospital Regional No. 270 para asegurar la continuidad de la atención.