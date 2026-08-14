Seguridad

Defensa de Danna Yanina 'N' Acude a Instancias en CDMX por Presuntas Inconsistencias en el Caso

Los abogados de Danna Yanina “N” acudieron a distintas instancias en Ciudad de México para solicitar apoyo institucional y exponer presuntas inconsistencias en la carpeta de investigación

Defensa de Danna Yanina 'N' Acude a Instancias en CDMXDefensa de Danna Yanina 'N' Acude a Instancias en CDMX por Presuntas Inconsistencias en el Caso. Foto: N+

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Abogados de Danna Yanina 'N' exponen inconsistencias en su caso en CDMX. La colaboración institucional es clave para revisar la investigación.

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Defensa de Danna Yanina 'N' busca apoyo en CDMX por inconsistencias