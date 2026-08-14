Defensa de Danna Yanina 'N' Acude a Instancias en CDMX por Presuntas Inconsistencias en el Caso

La defensa de Danna Yanina “N” acudió a distintas instancias en la Ciudad de México para solicitar apoyo institucional y exponer presuntas inconsistencias detectadas en la carpeta de investigación y durante el proceso legal que enfrenta la joven.

El abogado defensor, el licenciado Omar Pérez Hernández, explicó que la gestión surgió a partir del acercamiento con colectivos y activistas, quienes orientaron a la familia sobre las instituciones a las que podían acudir.

Defensa de Danna Yanina "N" Busca Colaboración

El abogado aclaró que la solicitud respeta la división de los poderes y busca únicamente la colaboración institucional para que el caso sea revisado

"El motivo por el cual nosotros nos trasladamos a la Ciudad de México fue porque empezamos a ver que los papás de Danna empezaron a recibir mensajes respecto de varios colectivos, así como también varios activistas. Estos activistas se comunicaron con ellos para brindarles apoyo respecto a gestiones que han realizado por parte de su labor", Omar Pérez Hernández, abogado de Danna Yanina "N".

"Esto sí dejándole bien claro que es solicitando un apoyo institucional derivado; bueno, conocemos perfectamente la división de poderes", Omar Pérez Hernández, abogado de Danna Yanina "N".

Detalló que los documentos correspondientes fueron recibidos, los mismos que ahora deberán pasar por un proceso de análisis antes de obtener una respuesta.

Por otro lado, respecto a la carta escrita por Danna Yanina “N” desde el penal, el abogado confirmó que tuvo conocimiento a través de los padres de la joven y destacó el impacto que generó el contenido; también afirmó que mantiene comunicación constante con su defendida, a la cual ha visitado en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.