Accidentes

Metro CDMX Revela Por Qué Descarriló Vagón de Tren de la Línea 3: Advierte Falla Geológica

Este viernes, un vagón salió de su posición durante maniobras internas en los talleres de Ticomán

Personal realiza maniobras para reincorporar el vagón descarrilado. Foto: Metro CDMXPersonal realiza maniobras para reincorporar el vagón descarrilado. Foto: Metro CDMX

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