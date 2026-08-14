Metro CDMX Revela Por Qué Descarriló Vagón de Tren de la Línea 3: Advierte Falla Geológica

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer por qué uno de los vagones de un tren de la Línea 3 se descarriló hoy, 14 de agosto de 2026, en los talleres de Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Qué pasó hoy en el Metro CDMX?

Alrededor de las 06:30 horas de este viernes, uno de los nueve vagones de un tren salió de las vías durante maniobras internas y sin pasajeros, en la zona de los talleres.

Al sitio se trasladó personal técnico del Metro, que con apoyo de las áreas de instalaciones fijas y material rodante realizó labores para reincorporar el vagón a su posición.

El STC afirmó que por este incidente no se reportaron personas lesionadas y dijo que no se generaron afectaciones al servicio de la Línea 3, que opera con normalidad de Indios Verdes a Universidad.

¿Qué ocasionó el descarrilamiento?

El Metro además dio a conocer qué ocasionó el incidente, según los primeros reportes y como parte de la revisión técnica que se inició para conocer las causas.

“Se identificó una probable afectación asociada a las condiciones del terreno en la zona, derivada de una falla geológica y del reblandecimiento del suelo durante la actual temporada de lluvias”, informó.

Por dicha razón, anunció que se llevarán acciones como medida preventiva.

Detalló que se realizarán trabajos de renivelación geométrica de la vía y compactación del balasto.

Asimismo, acciones técnicas que determine el área especializada una vez concluido el análisis correspondiente.

Intervención mayor en la L3

El STC expuso que mantendrá la supervisión de las condiciones de la infraestructura en la zona y dará seguimiento a los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de las maniobras y de la operación.

Recordó además que la Línea 3 se encuentra próxima a una intervención mayor e integral, que contempla trabajos en instalaciones fijas y material rodante.

SPB