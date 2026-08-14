Niño de 11 Años Muere Ahogado en Alberca durante Vacaciones 2026: Así Fue el Accidente

En estas vacaciones de verano 2026, un niño de 11 años de edad murió ahogado en la piscina de un condominio de departamentos en Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron el jueves 13 de agosto de 2026, en la zona turística de Condado, en San Juan, de acuerdo con autoridades policiales.

Muere menor durante vacaciones

La víctima, residente del estado de Nueva York, se encontraba de vacaciones en dicho lugar con su familia.

Ayer, alrededor de las 18:13 hora local, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades de que el menor de edad se había ahogado en la piscina del Condominio Del Mar, ubicado en la Avenida Ashford, en Condado.

La madre del niño se percató de que éste se encontraba en la profundidad de la piscina.

Sin signos vitales

El menor de edad fue sacado del agua y trasladado por sus familiares hacia la Sala de Emergencias de un hospital del área, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

La agente Erika Báez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo de la pesquisa de este suceso.

Con información de EFE.

SPB