Accidentes

Niño de 11 Años Muere Ahogado en Alberca durante Vacaciones 2026: Así Fue el Accidente

El menor de edad estaba en una piscina de un condominio en una zona turística

El menor de edad estaba de vacaciones con su familia. Foto: ReutersEl menor de edad estaba de vacaciones con su familia. Foto: Reuters

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