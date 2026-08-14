Economía

El Peso Mexicano Gana Terreno y Baja de las 17 Unidades por Dólar

Rompió la barrera de las 17 unidades por dólar; así se cotiza

Monedas de un peso mexicano y billete de un dólar estadounidenseEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+