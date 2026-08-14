El Peso Mexicano Gana Terreno y Baja de las 17 Unidades por Dólar

El peso mexicano ganó terreno hoy, 14 de agosto de 2026, debido a que el tipo de cambio se ubicó por debajo de la barrera de las 17 unidades por dólar.

Durante esta mañana, el dólar se cotiza alrededor de 16.99 pesos en el marcado mayorista. Se movió durante las primeras horas de la jornada en un rango de entre 16.97 y 17.04 pesos.