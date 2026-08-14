El Peso Mexicano Gana Terreno y Baja de las 17 Unidades por Dólar
Rompió la barrera de las 17 unidades por dólar; así se cotiza
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Rompió la barrera de las 17 unidades por dólar; así se cotiza
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El peso mexicano ganó terreno hoy, 14 de agosto de 2026, debido a que el tipo de cambio se ubicó por debajo de la barrera de las 17 unidades por dólar.
Durante esta mañana, el dólar se cotiza alrededor de 16.99 pesos en el marcado mayorista. Se movió durante las primeras horas de la jornada en un rango de entre 16.97 y 17.04 pesos.
Considera que la cotización puede cambiar a lo largo de la jornada debido a factores nacionales e internacionales, por lo que el precio observado en bancos y casas de cambio puede ser diferente al registrado en el mercado mayorista.
Durante la conferencia matutina de este viernes 14 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que se espera una mayor actividad económica durante la segunda mitad del año.
Uno de los factores mencionados es el avance de distintas obras públicas que habían enfrentado retrasos relacionados con procesos burocráticos.
Cabe señalar que el fortalecimiento del peso se da también previo al informe de Gobierno de la titular del Ejecutivo Federal, donde hará un balance de los avances alcanzados.
FBPT