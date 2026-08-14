Luigi Mangione se Declara Culpable en Corte Federal por Caso de Homicidio de Brian Thompson

Este viernes, 14 de agosto de 2026, Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se declaró culpable por acoso, durante una audiencia en el caso federal que enfrenta en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), admitiendo tranquilamente que siguió al ejecutivo hasta una conferencia de inversionistas en 2024 y lo acribilló en una calle de la ciudad de Nueva York.

Mangione, de 28 años, incluso relató que utilizó un ardid para obtener información sobre el evento, contactando a la compañía con anticipación bajo el pretexto de ser un inversionista en una firma de varios miles de millones de dólares.

“En la mañana del 4 de diciembre de 2024, le disparé al señor Thompson en Manhattan, y murió”, le dijo Mangione al tribunal mientras la esposa de Thompson, Paulette, respiraba hondo varias veces y se secaba las lágrimas repetidamente. Un simpatizante puso un brazo alrededor de la esposa y la sostuvo con fuerza.

Mangione tiene prevista la sentencia para el 18 de diciembre. Cuando la jueza federal de distrito Margaret M. Garnett le preguntó si entendía que podría pasar el resto de su vida en prisión, Mangione respondió con neutralidad: “Sí”.

Mangione presentó la declaración en una audiencia federal en Manhattan programada apresuradamente, resolviendo uno de los dos casos contra él en relación con la muerte de Thompson.

La audiencia de este viernes comenzó a las 11:00 hora (local) en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La declaración de culpabilidad evitará un juicio federal en este caso de gran repercusión.

Mangione enfrenta proceso estatal

Cabe recordar que el joven de 28 años también afronta un proceso estatal en Nueva York. El juez que supervisa este caso, Gregory Carro, confirmó esta semana que la selección del jurado en este proceso tendrá lugar el próximo 8 de septiembre.

The New York Times indicó que el hecho de que Mangione se declare culpable no significa que su juicio estatal también se resuelva.

Se espera que sus abogados recurran a la ley de doble enjuiciamiento del estado de Nueva York para argumentar que los fiscales estatales no pueden juzgarlo por asesinato porque estos cargos se derivan del mismo crimen que el que se juzga en el caso federal.

“El señor Mangione ha aceptado plena responsabilidad por la muerte de Brian Thompson”, declaró la abogada defensora Karen Friedman afuera del tribunal, argumentando que su cliente no debería enfrentar dos procesamientos por un “único evento trágico”.

Un video de vigilancia muestra a un individuo enmascarado disparándole a Thompson, de 50 años, por la espalda. La policía dice que “demorar", “negar” y “borrar” estaban escritos en la munición, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones. Ese detalle —y revelaciones de que los escritos privados de Mangione arremetían contra las aseguradoras de salud por codiciosas — convirtieron el caso en un tema polémico y convirtieron a Mangione en una causa célebre para quienes critican a las grandes corporaciones.

Mangione le dijo al tribunal el viernes que persiguió a Thompson “después de años de soportar un dolor severo por una espalda rota y de sortear los obstáculos del sistema de seguros de salud”.

La defensa de Mangione se ha quejado con anterioridad de que la celebración de dos juicios viola los derechos de su cliente.

Este caso reavivó el debate sobre las aseguradoras privadas en Estados Unidos, y desató una oleada de apoyo por parte de quienes lo consideran un "héroe": de hecho, en cada una de las audiencias han acudido al tribunal decenas de seguidores que piden su liberación.

Mangione permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Con información de N+, EFE y Reuters.