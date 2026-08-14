Internacional

Luigi Mangione se Declara Culpable en Corte Federal por Caso de Homicidio de Brian Thompson

La declaración de culpabilidad de Mangione le evitará enfrentar un juicio federal, se prevé que la sentencia se de a conocer el 18 de diciembre

Luigi Mangione durante audienciaLuigi Mangione durante audiencia. Foto: Reuters | Archivo

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Luigi Mangione se declara culpable de acoso en corte federal por el caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare. ¿Qué implicaciones tendrá en su juicio estatal?

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