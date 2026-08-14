Albergues en Pereira, Apoyo Fundamental para Personas que Han Quedado sin Hogar tras el Sismo

Para la señora Divisparody López ya no es opción vivir en su edificio, los daños estructurales que tiene el inmueble de dos pisos que albergaba ocho departamentos, lo hacen inhabitable.

A unos metros, quedó destruido un edificio de cinco pisos, en cuya planta baja tenía una mueblería, farmacia y panadería. Su dueño y clientes que se encontraban ahí la mañana del sismo, murieron.

“Todo eso quedó en ruinas, así como usted lo ve. Todavía están sacando escombros a ver si encuentran cuerpos o vivos porque la verdad que todavía hay personas desaparecidas”, indicó Divisparody López.

El video del derrumbe del edificio frente al parque La Libertad se hizo viral.

“Se llenó todo de polvo, de hierro, de cables eléctricos, no nos veíamos pensamos que era el final, esto era apocalíptico”, aseguró.

Pero lejos de la viralidad de las redes sociales, están las historias de quienes se han quedado sin hogar.

Angélica Giraldo no solo no puede volver a casa, aunque el edificio donde vive sigue de pie, los daños en la estructura, no se lo permiten. También perdió su trabajo, el hotel de donde era camarera se derrumbó.

“Eran las 7:30 cuando empezó a temblar. Cuando el celular me avisó la alarma del terremoto, salimos y quedamos en la mitad de la calle, todo se estaba cayendo, todo se cayó prácticamente y nosotros quedamos en la mitad de la calle, a una señora le cayó un bloque en el carro y la aplastó. Se cayó prácticamente (el hotel donde trabajaba). Todos quedamos sin empleo. Todo está devastado” aseguró.

Así como Pereira se ha vuelto una cadena de daños y pérdida, también, esta ciudad en el eje cafetero colombiano ha mostrado uno de los más grandes rostros de la solidaridad.

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Albergue temporal

El albergue temporal para damnificados instalado en el parque Olaya Herrera, es el más céntrico y grande de Pereira.

Al respecto, Carolina Palacio, encargada de albergue Parque Olaya Herrera, indicó:

“Nos están llegado 300 comidas, las repartimos al albergue y a todas las personas que nos vienen a pedir de los alrededores, porque todo este sector está muy afectado”

Aquí está la familia Peñafiel, el edificio donde viven está en riesgo de derrumbe, no tienen fecha para volver si es que eso es aún opción.

Meri Peñafiel, aseguró:

“La contamos, gracias a Dios salimos con vida, uno está triste por ver así la ciudad tan destruida”

El cupo para ingresar a estas carpas rodeadas de vallas es de 140, hoy está lleno pero alrededor se nota la dimensión de la necesidad.

“Ya no puede entrar nadie, ya van a empezar a demoler ya no se puede. A mi suegra se le cayó la casita, mi esposo está desempleado porque él trabajaba en la mueblería acá la vuelta y ahora ya no tienen empleo. En Pereira el 80% quedó destruido, no hay nada que hacer. Ahora las familias buscando refugio” señaló Johana Vargas, otra damnificada de Pereira, Colombia.

Decenas de familias que no tienen hogar han instalado sus carpas, no alcanzaron a entrar al albergue pero no tienen a donde ir y ese espacio plano y amplio en medio de la ciudad y sin edificios cerca que pudieran caer sobre ellos, se ha convertido en un espacio seguro y lleno de solidaridad.

Ahí se ha instalado un comedor comunitario en donde se cocina con leña alimentos tres veces al día para el que llegue a pedir.

Nora Parra, cocinera voluntaria, explicó cómo ayuda y cuántos platos sirven al día:

“Sancocho, arroz, juguito para la gente que se quedaron en la calle. Toda esta gente se quedó sin casa, sin nada. Entre todos nos estamos ayudando. Más de 500 (platos) yo creo porque mire la cola que hay más la gente que viene y las redes sociales están diciendo que vengan acá”

El albergue en el Parque Olaya Herrera es uno de seis habilitados en la ciudad, a los que se sumarán otros tres ante la creciente necesidad de comida y un espacio seguro lejos de los edificios que amenazan con caer.

Con información de Ana María Islas, enviada de N+.

LECQ