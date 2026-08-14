Internacional

Albergues en Pereira, Apoyo Fundamental para Personas que Han Quedado sin Hogar tras el Sismo

En la ciudad de Pereira, Colombia, ha sido fundamental el apoyo de albergues para cientos de familias que no han podido regresar a sus hogares

Albergues en Pereira, Apoyo Fundamental para Personas que Han Quedado sin Hogar tras el SismoTiendas de campaña del refugio temporal en el Parque Olaya Herrera. Foto: Reuters

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