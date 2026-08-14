Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Viernes 14 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 14 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este viernes 14 de agosto de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones y problemas viales en esta autopista:

05:22 horas: En el km 153, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por atención de accidente en la zona de obras (salida del camino y volcadura de camión de carga).

07:10 horas: Cierre a la circulación en el km 153, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

07:55 horas: Reducción de carriles en el km 39, dirección CDMX, por atención de accidente (choque por alcance).

07:56 horas: Reducción de carriles en el km 190, dirección CDMX, por atención de accidente (salida del camino y volcadura de camioneta).

08:47 horas: Restablecimiento de circulación en el km 190, dirección CDMX, tras atención de accidente.

09:22 horas: Restablecimiento de circulación en el km 153, dirección CDMX, mientras personal continúa laborando en la atención del accidente (labores de limpieza).

09:29 horas: Carga vehicular en el km 39, dirección CDMX, tras atención de accidente.

10:23 horas: Restablecimiento de circulación en el km 39, dirección CDMX, tras atención de accidente.

12:03 horas: En el km 153, dirección CDMX, reducción de carriles por atención del accidente (trasvase de carga y labores de limpieza).

Mientras que el 13 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 19:34 horas, del km 127 al 129, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 19:30 horas, del km 148 al 158, dirección a la CDMX, se registró la reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 9:10 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM