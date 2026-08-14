Accidentes

Vuelca Pipa que Transportaba Ácido Sulfúrico en Desemboque, Caborca; Hay Dos Lesionados

Una pipa volcó derramando 2 mil litros de ácido sulfúrico en Caborca. Dos personas resultaron lesionadas y el tráfico está restringido.

Vuelca Pipa que Transportaba Ácido Sulfúrico en DesemboqueVuelca Pipa que Transportaba Ácido Sulfúrico en Desemboque. Foto: Arriete

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Derrame de ácido sulfúrico en Caborca tras volcadura de pipa. Reportan dos personas heridas.

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