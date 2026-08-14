Vuelca Pipa que Transportaba Ácido Sulfúrico en Desemboque, Caborca; Hay Dos Lesionados

Dos personas resultaron con lesiones de consideración y alrededor de 2 mil litros de ácido sulfúrico se derramaron tras el accidente entre un vehículo de una empresa y un automóvil particular, ocurrido la tarde del jueves en la carretera Caborca–La Y Griega en Desemboque.

El percance se registró alrededor de las 16:00 horas, a la altura del kilómetro 11, donde inicialmente se reportaron dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja y trasladados a recibir atención médica.

Se acordona área carretera tras derrame de material peligroso en Caborca

Debido al riesgo generado por el material peligroso, el área fue acordonada por la Coordinación Municipal de Protección Civil y se restringió la circulación hacia la Y Griega.

El ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva, por lo que cuerpos de emergencia y personal especializado trabajaba para controlar la situación y garantizar condiciones seguras para habitantes y automovilistas.

Posteriormente, uno de los vehículos involucrados fue remolcado; sin embargo, la circulación continuó restringida, lo que provocó largas filas de vehículos en espera de la reapertura del tramo carretero.