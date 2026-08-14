Muere Una de las 22 Víctimas de Explosión de una Pipa en Morelos; Viviana Era Atendida en CDMX

Autoridades del estado de Morelos informaron que, falleció una de las 22 personas que resultaron heridas durante la explosión de una pipa en Cuernavaca, Morelos. Viviana, de 38 años, murió la tarde de este 13 de agosto en un hospital de la Ciudad de México, donde era atendida luego de que resultara gravemente herida el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas de Cuernavaca.

Es la primera víctima mortal de este accidente.

En un comunicado, la Fiscalía de Morelos indicó que, fortalecerá las investigaciones sobre la explosión por fuga de gas, en Cuernavaca, para establecer las responsabilidades legales y cuantificar los daños ocasionados.

Destacó que a una semana de lo ocurrido, se iniciaron 58 denuncias, principalmente por los delitos de daños y lesiones.

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Las autoridades del estado se reunieron con los representantes legales de la empresa Tomza Gas Titanium y aseguradoras de dicha firma, a quienes se exhortó a reparar los gastos por daños y lesiones provocados a habitantes de dicha colonia.

¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa en Cuernavaca?

El jueves 6 de agosto 2026una pipa con 5 mil litros del combustible provocó un estallido en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, Morelos. El chofer de la unidad escapó.

Protección Civil de la capital morelense informó que se trató de una fuga que provocó el estallido y no de una explosión del tanque, ya que éste quedó intacto.

De acuerdo con las autoridades, 22 personas resultaron lesionadas, cuatro autos quedaron calcinados y hubo daños en 32 inmuebles.

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