Accidentes

Explosión de Pipa en Cuernavaca Hoy: 21 Heridos, Más de 30 Casas Afectadas y 4 Autos Calcinados

Las autoridades de Morelos informaron sobre una explosión en Cuernavaca e hicieron un llamado a la población

Explosión de pipa de gas hoy en MorelosAyuntamiento Cuernavaca, Morelos
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