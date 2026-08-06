Explosión de Pipa en Cuernavaca Hoy: 21 Heridos, Más de 30 Casas Afectadas y 4 Autos Calcinados

Una explosión en Cuernavaca, Morelos, se registró hoy 6 de agosto de 2026, ante lo cual las autoridades del estado hicieron un llamado a la población.

La explosión se registró en la colonia Las Granjas, alrededor de las 13:00 horas de este jueves. Se activaron los protocolos de emergencia para atender la explosión de una pipa de gas registrada la tarde de este jueves en la colonia Las Granjas.

"De manera preliminar, se reportan 20 personas lesionadas".

Las personas lesionadas presentan quemaduras de primero, segundo y tercer grado, por lo que permanecerán bajo valoración y tratamiento especializado.

En tanto, brigadas de emergencia realizan recorridos casa por casa para descartar personas y animales de compañía lesionados al interior de las viviendas y verificar posibles afectaciones ocasionadas por la onda expansiva. Asimismo, se lleva a cabo el censo de las viviendas afectadas.

Má tarde, autoridades de Protección Civil dieron las siguientes cifras:

21 heridos, entre ellos, tres menores de edad

32 casas afectadas

4 autos calcinados

El chofer huyó de la zona

Ayuntamiento Cuernavaca, Morelos

Activan protocolos de emergencia

El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), activó de manera inmediata los protocolos de emergencia para atender la explosión de la pipa de gas.

En el sitio de la explosión trabajan elementos de la Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, la Coordinación Municipal de Protección Civil y la Policía Preventiva y Vial de Cuernavaca, con el apoyo de otras instituciones de emergencia.

El incendio se encuentra controlado, y la zona permanece acordonada.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a evitar acercarse al lugar y atender las indicaciones de las autoridades.

Autoridades mandan mensaje a la población

Tras la confirmación del accidente en Jiutepec, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, envió un mensaje para que los habitantes se mantengan a salvo.

"Les pido mantener la calma, evitar la zona y mantenerse informados en medios oficiales", escribió la gobernadora en sus redes sociales.

De manera preliminar, se informó que una pipa cargada con gas habría explotado en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, por lo cual elementos de Protección Civil acudieron a atender la emergencia.

A las 13:20 horas, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que atendía la emergencia en la colonia La Granjas, en el municipio de Cuernavaca, "en coordinación con las autoridades correspondientes".

Y pidió a la población "evitar la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y mantenerse atenta únicamente a los comunicados emitidos por los canales institucionales".

Tras la atención del accidente, personas compartieron en redes sociales videos y fotos de la zona donde se registró la explosión de la pipa.

IMSS atiende emergencia por explosión de pipa en Cuernavaca

En tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que activó protocolos de atención y recepción de pacientes para brindar atención inmediata por la explosión de la pipa, en el Hospital General Regional 1 de Cuernavaca.