Sociedad

Suman 168 Casas Afectadas por Desbordamiento de Arroyo en Zapotlanejo, Jalisco

El lodo y el agua dejaron muebles dañados y viviendas con pérdida total de menaje; afortunadamente no hay heridos

Zapotlanejo inundaciónAutoridades trabajan en la limpieza de hogares. Foto: N+

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El arroyo Zapotlanejo se desbordó, dejando 168 viviendas dañadas. Comunidades como La Cruz y Bellavista sufrieron pérdidas totales.

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