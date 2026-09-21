Suman ya 168 viviendas con daños por el desbordamiento del arroyo Zapotlanejo, de las cuales, 67 presentaron una pérdida total en menaje. La evaluación de daños continúa y también se llevan a cabo reuniones técnicas para determinar soluciones.

Casas, negocios, muebles, recámaras, cocinas, automóviles y calles, fue todo lo que quedó bajo el agua, afectando principalmente a las comunidades de La Cruz, La Cantera y Bellavista.

El agua entró a las fincas sin dar oportunidad de reaccionar a los habitantes, quienes perdieron todo en apenas unos segundos. De manera inicial, Protección Civil de Jalisco informó que entre 47 y 50 hogares fueron los siniestrados. Pero la cifra aumentó a 168.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desborde en Zapotlanejo Deja Alrededor de 46 Viviendas Inundadas

"Otra vez todo, bendito Dios no perdimos la vida, como la primera vez. Igual estuvimos hasta el tope de agua, al cuello, aguantando horas a que el nivel bajara del agua”, dijo Rocío Padilla, afectada.

Las palas, las escobas y los jaladores se convirtieron en los aliados de los vecinos, quienes iban sacando de sus casas todo lo que perdieron, con la esperanza de recuperar algo, para comenzar con la limpieza del barro y el lodo que quedó en los pisos y hasta en las paredes, en las cuales se apreciaban las marcas de más de un metro y medio de altura que alcanzó el agua.

De acuerdo con lo declarado por las autoridades municipales, el desbordamiento de los cuerpos acuíferos se debió a la acumulación de agua que provenía de las zonas del Timbal y La Leona, donde se registraron fuertes lluvias.