Sociedad

Brecha Sísmica de Guerrero: ¿Por Qué Genera Preocupación la Falta de Temblores en Esa Zona?

La región es monitoreada por su cercanía con áreas densamente pobladas, como la CDMX

Brecha sísmica de GuerreroEscuela dañada por sismo en Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La brecha sísmica de Guerrero, cerca de la CDMX, es monitoreada por expertos. Aunque no ha temblado fuerte en más de 100 años, su potencial preocupa. Infórmate más.

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