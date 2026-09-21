Sociedad

Nuevos Sismos en México: Reporte de Magnitud y Ubicación

El primer temblor registrado este lunes fue en Pijijiapan, Chiapas

Reporte de sismosPersonas caminando por calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Nuevos sismos en México: Hoy se registró un temblor de magnitud 4.6 en Pijijiapan, Chiapas. Conoce más sobre la actividad sísmica reciente y sus réplicas.

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