En las últimas horas se han registrado varios sismos en México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que todos los días da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

A las 5:02 horas, se registró un temblor de magnitud 4.6 a 25 km al noreste de Pijijiapan, Chiapas, a 147 km de profundidad.

Además, hasta las 8:00 horas de este lunes, se han registrado 2,652 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Cabe destacar que durante el mes de agosto de 2026, el Sismológico Nacional reportó 3,752 temblores en México. Las magnitudes van de 1.1 a 5.8. La distribución de los epicentros se concentró principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en el Istmo de Tehuantepec y en el Golfo de California.

Con información de N+