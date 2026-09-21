El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego durante un operativo en un inmueble relacionado con la privación ilegal de la libertad de personas en Puerto Peñasco, Sonora.

Durante el operativo, encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora, las autoridades rescataron a tres víctimas privadas de la libertad y detuvieron a siete personas, entre ellas, un menor de edad.

Además, aseguraron 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi, una ametralladora Browning M2 calibre .50, artefactos explosivos improvisados, casi cuatro mil cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

Los tres elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora que resultaron heridos “se encuentran fuera de peligro”, detalló el secretario García Harfuch. “Su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de la población merecen todo nuestro respeto”, afirmó.

El Gabinete de Seguridad detalló, en un comunicado, que luego de labores de inteligencia e investigación, los agentes de seguridad ubicaron el inmueble, que estaba relacionado con la privación de la libertad de trabajadores independientes de minería.

De acuerdo con el informe, los elementos repelieron la agresión ejecutada por civiles armados a bordo de vehículos, conforme a los protocolos establecidos. Los agentes heridos fueron trasladados a un hospital para su atención médica.

En otro cateo, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama, dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, cargadores abastecidos y diversos documentos, agregó el Gabinete de Seguridad.

Los siete detenidos están presuntamente vinculados con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, y fueron identificados como Mauricio ‘N’, alias El 8 o El Comandante; ”; Gustavo ‘N’, El Primo; Adrián ‘N’, Satanás o 09; Agustín ‘N’, El 99 o El Tucán; y Juan Carlos ‘N’, El 13.

Finalmente, García Harfuch agradeció al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, “por la coordinación y el respaldo permanente”.