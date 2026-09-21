Seguridad

Atacan a Agentes Federales Durante Operativo Antisecuestro en Sonora; Hay 7 Detenidos

Tres agentes resultaron heridos durante la acción en Puerto Peñasco, donde las autoridades aseguraron un arsenal

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Liberan a Tres Víctimas de Secuestro y Detienen a Siete Personas en Sonora

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo antisecuestro en Sonora deja 7 detenidos y 3 agentes heridos. Se aseguraron armas y vehículos robados. Conoce más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+