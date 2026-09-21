Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos este domingo en el Pueblo Mágico de Isla Aguada, municipio del Carmen, Campeche.

Informes locales afirman que se trataba de una pareja. Los cuerpos quedaron tendidos al lado de una motcicleta, sobre una carretera de terracería, frente a un domicilio, cerca de un puente.

El crimen fue confirmado esta noche por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que recibió el alertamiento sobre las víctimas lesionadas por proyectil de arma de fuego.

"Al lugar acudieron corporaciones de seguridad, confirmándose la localización de un hombre y una mujer, quienes ya no contaban con signos vitales", se indicó en un comunicado.

"La zona fue asegurada y se dio aviso a las autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos", añadió la dependencia estatal.

Al momento, las autoridades desconocen cómo ocurrió el doble homicidio y quién o quiénes fueron los responsables.

"La SPSC mantendrá la coordinación con las autoridades correspondientes y cualquier información adicional será comunicada por los canales oficiales", se añadió.

No se supo de inmediato si las víctimas eran visitantes o residentes del poblado.

Isla Aguada es un destino ecoturístico, donde sus habitantes viven de la pesca. Recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en diciembre de 2020.

Los turistas van a este poblado para disfrutar del santuario natural, donde habita una gran población permanente de delfines nariz de botella.

No constituye una isla como tal, sino que es una barra de tierra que separa el Golfo de México de la Laguna de Términ.

ASJ