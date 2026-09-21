Seguridad

Matan a Balazos a 2 Personas en Pueblo Mágico de Isla Aguada, Campeche

Las autoridades desconocen cómo ocurrió el doble homicidio y quién o quiénes fueron los responsables

Isla AguadaIsla Aguada es un destino ecoturístico, donde sus habitantes viven de la pesca. Foto: Cuartoscuro.

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