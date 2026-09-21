Este Día Sale la Convocatoria SUAyED de la UNAM: Fecha para Segunda Vuelta 2026

Luego de que en agosto inició el ciclo escolar 2026-2027/1 para alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México de primer ingreso, la UNAM dio a conocer que pronto lanzará la convocatoria del Sistema Universidad Abierta y a Educación a Distancia (SUAyED) para el ciclo escolar 2026-2027/2.

A través de un comunicado, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM reveló que el anuncio de la convocatoria SUAyED UNAM se da de conformidad con el compromiso establecido el pasado 7 de septiembre sobre las modificaciones y ajustes en los procesos de ingreso a la Máxima Casa de Estudios.

Será el próximo 5 de octubre de 2026 cuando se lance la convocatoria para el Concurso de Ingreso a las Licenciaturas del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), es decir la segunda vuelta para el ciclo escolar 2026-2027.

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Dicho documento establecerá el calendario para el registro y aplicación del examen, así como el instructivo correspondiente para aquellos aspirantes que deseen aplicar por un lugar en la UNAM en Educación Abierta y a Distancia.

De modo que los interesados deben estar atentos a las actualizaciones de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), toda vez que dicha convocatoria también dará a conocer las fechas de aplicación del examen de segunda vuelta SUAyED.

Tal como te advertimos en una nota anterior, la UNAM tiene una oferta académica de 22 licenciaturas para la Modalidad Abierta y 21 para cursar en Modalidad a Distancia.

En la Modalidad Abierta se enlistan las siguientes opciones:

Derecho - FES Acatlán.

Derecho - FES Aragón.

Economía - FES Aragón.

Filosofía - FFyL.

Geografía - FFyL.

Filosofía - FFyL.

Lengua y Literaturas Hispánicas - FFyL.

Lengua y Literaturas Modernas (Inglesas) - FFyL.

Psicología - Psicología.

Relaciones Internacionales - FES Acatlán.

Relaciones Internacionales - FES Aragón.

En tanto que en la Modalidad a Distancia, la UNAM tiene cupo para las siguientes licenciaturas: