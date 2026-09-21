Educación

Este Día Sale la Convocatoria SUAyED de la UNAM: Fecha para Segunda Vuelta 2026

Los aspirantes deben estar atentos a las fechas que establezca la UNAM, así como a los requisitos generales y específicos de la convocatoria por cada una de las licenciaturas

Rectoría UNAM. Segunda Vuelta SUAyED UNAM.La UNAM ya fijó la fecha de salida de la convocatoria SUAyED para el ciclo escolar 2026-2027/2. Foto: Cuartoscuro.

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¿Cuándo Sale la Convocatoria SUAyED de la UNAM para Licenciatura? Ya hay Fecha para Segunda Vuelta | N+