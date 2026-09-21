Atención, estudiantes. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) del Gobierno de México lanzó una nueva convocatoria para estudiantes de Educación Superior, y en N+ te decimos dónde hay registro abierto al apoyo económico que entrega 9,500 pesos durante el ciclo escolar.

Se trata de 5 estados donde está activa la Beca Gertrudis Bocanegra, que abre un periodo de inscripciones para afiliar a nuevos beneficiarios del 21 al 30 de septiembre de 2026 en Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas.

La Beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo económico enfocado en contribuir a los gastos de transporte de estudiantes de Educación Superior (de hasta 29 años), y con ello disminuir la deserción escolar.

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El Gobierno de México ha detallado que esta beca entrega 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar, sin considerar julio y agosto por tratarse de vacaciones. De modo que deposita un total de 9,500 pesos durante 5 bimestres.

Los alumnos que resulten seleccionados, pueden mantener la beca hasta por un periodo de 40 meses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa.

Si quieres aplicar a este apoyo económico, debes estar atento a las asambleas informativas que se realizan del 14 al 30 de septiembre, en las que se ofrecen detalles sobre los requisitos y procedimiento de incorporación al programa.

Puedes consultar si tu escuela está considerada dentro de los planteles en los que se entrega la beca en el "Buscador de Escuelas" del Gobierno de México, al ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela.

Tienes del lunes 21 al miércoles 30 de septiembre para hacer tu registro a la Beca Gertrudis Bocanegra. Los pasos para solicitar el apoyo de 9,500 pesos por 5 bimestres son los siguientes:

Entra a la página https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/.

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Registra los datos del estudiante, en el caso de menores de edad se inscriben los datos del padre, madre o tutor. Descarga el comprobante de registro. Espera a que se valide tu información para continuar con el proceso.

En caso de tener alguna duda específica sobre el procedimiento a los requisitos, puedes llamar a la línea de atención 079, disponible 24/7.

Tras concluir el periodo de registro, la CNBB anunciará las fechas de depósito del apoyo económico a los beneficiarios a través de su Tarjeta Bienestar. Julio León, titular de la dependencia es el encargado de dar a conocer el Calendario de Pagos de las Becas del Gobierno de México.