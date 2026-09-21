Programas sociales

Estos Estados Tienen Registro Abierto a la Beca Bienestar que Entrega 9,500 Pesos

Del 21al 30 de septiembre, la CNBB anunció un nuevo periodo de registro para este apoyo económico que se entrega de forma bimestral

Registro Nuevos Becarios. Beca Gertrudis Bocanegra 20 septiembre 2026La CNBB abrió un nuevo periodo de registro a la Beca Gertrudis Bocanegra, conoce todos los detalles. Foto: X @Julio_LeonT.

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