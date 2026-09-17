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Requisitos de Beca Benito Juárez 2026: Esto Necesitas para Registro que Inicia Hoy

Conoce qué solicitan para hacer el registro de la Beca Benito Juárez de preparatoria en septiembre de 2026

Conoce los Requisitos del Registro de Beca Benito Juárez Preparatoria 2026El registro de la Beca Benito Juárez estará abierto hasta el 30 de septiembre 2026. Foto: Julio León

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