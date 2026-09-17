Requisitos de Beca Benito Juárez 2026: Esto Necesitas para Registro que Inicia Hoy

El registro de la Beca Benito Juárez de Media Superior 2026 inicia este jueves para estudiantes de preparatoria, y acá te decimos cuáles son los requisitos y todo lo que necesitas para hacer la inscripción.

Pese a que se había informado que el registro comenzaría el 21 de septiembre, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, anunció que se adelantarían las incorporaciones para que más alumnos tengan la oportunidad de solicitar el apoyo.

De esta manera, el registro de la Beca Benito Juárez inicia este jueves 17 de septiembre de 2026, y terminará el día 30 del mismo mes, por lo que los estudiantes de preparatoria contarán con cuatro días más para hacer su solicitud.

Si estás inscrito o inscrita en una escuela de nivel educativo de bachillerato o de profesional técnico bachiller, esto es lo que necesitas para realizar el registro en línea en la página oficial https://www.becabenitojuarez.gob.mx/:

Cuenta Llave MX.

CURP verificada por RENAPO.

Clave del Centro de Trabajo CCT.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Si el estudiante es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor, que son los siguientes:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada. (INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir).

Para hacer la inscripción, los estudiantes deben iniciar sesión con su Llave MX, y si aún no la tienen deberán crear y verificar su cuenta en esta plataforma https://www.llave.gob.mx/.

Una vez que tengan la Llave MX, podrán iniciar el registro de la Beca Benito Juárez de preparatoria, siguiendo los pasos y completando la información que solicita el portal oficial.

Esta Beca Bienestar se entrega de forma universal a los estudiantes de educación media superior en escuelas públicas, por lo que solo se necesita hacer el registro en tiempo y forma para recibir el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

PPP