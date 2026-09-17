Clima en Nuevo León: Prevén Lluvias los Próximos Días

Las condiciones del tiempo en Nuevo León podrían cambiar durante la tarde o noche de este jueves, debido a un fortalecimiento del flujo de humedad proveniente del Golfo de México, lo que incrementará las posibilidades de lluvia en distintas zonas del estado. De acuerdo con el pronóstico, este aumento de humedad está relacionado con la presencia de una vaguada, una zona de baja presión alargada que favorece condiciones de inestabilidad en la atmósfera y puede contribuir al desarrollo de precipitaciones.

Las posibilidades de lluvia no se concentran únicamente en Monterrey y su área metropolitana, ya que el ingreso de humedad podría favorecer precipitaciones en diferentes regiones de Nuevo León.Durante la mañana de este jueves, las temperaturas en la zona metropolitana se ubicaron entre los 23 y 25 grados, acompañadas de un cielo parcialmente nublado.

Además, la calidad del aire se reportó como buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental, por lo que el inicio de la jornada presentó condiciones agradables para los habitantes de la entidad. Para el resto de este jueves se esperan temperaturas cercanas a los 33 grados. Sin embargo, durante la tarde y noche aumentarán las probabilidades de lluvia, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las condiciones del tiempo.

Para mañana viernes se mantendrán condiciones similares, con temperaturas cálidas y posibilidades de precipitaciones en diferentes puntos de Nuevo León. El panorama también apunta a cambios graduales en las condiciones meteorológicas durante los próximos días, conforme se acerque el inicio del otoño.

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Para la siguiente semana se espera un ambiente mayormente nublado, con posibilidades de lluvias aisladas en distintos días. A partir del jueves se prevé un incremento en las precipitaciones, con lluvias que podrían presentarse de manera más generalizada en el estado. Además, las temperaturas máximas comenzarán a disminuir y se ubicarán alrededor de los 30 grados o incluso por debajo de este valor.

Estos cambios marcarán la transición hacia condiciones más frescas, con la llegada del otoño, que iniciará el próximo martes.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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