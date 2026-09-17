Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Prevén Lluvias los Próximos Días

Las precipitaciones podrían presentarse en Nuevo León durante la tarde o noche de este jueves debido al ingreso de humedad del Golfo de México

Amanecer en Nuevo LeónLas lluvias podrían presentarse en Nuevo León.Foto: Fabián Gonzalez

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El estado tendrá temperaturas de hasta 33 grados, mientras que para la próxima semana se esperan días más nublados y lluviosos.

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