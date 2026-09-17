Internacional

‘Una Alianza Fuerte para que Nadie Dicte Nuestras Decisiones’: Mensaje de Canadá a la UE

Mark Carney dijo que corresponde a la Unión Europea decidir cómo describir una relación futura, y que el contenido de cualquier acuerdo será más importante que el nombre que se le dé

Mark Carney, primer ministro de CanadáMark Carney, primer ministro de Canadá, durante discurso ante el Parlamento Europeo. Foto: Reuters

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Mark Carney defiende una alianza Canadá-UE para la resiliencia frente a EE.UU. y China. ¿Cómo impactará esta relación en el comercio global?

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