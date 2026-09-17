Fuerte Sismo Magnitud 6.3 Sacude Alaska

El Servicio Geológico de Estados Unidos de América (USGS, por sus siglas en inglés) reportó un fuerte temblor este jueves en Alaska, al oeste de la comunidad de Nikolski.

De acuerdo con el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 6.3 y ocurrió a las 14:19 hora local.

El epicentro, con una profundidad de 83 kilómetros, se determinó a 52.81 grados de latitud norte y 171.34 grados de longitud oeste.

Este terremoto se suma a la lista de fuertes sismos que han sacudido al menos una docena de países en 2026.

El 17 de julio, México registró un potente temblor magnitud 7.4 con epicentro a 118 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Desde entonces, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha reportado 2 mil 598 réplicas, la más grande de magnitud 6.5.

Pero además de México, otras naciones han sido afectadas por sismos muy fuertes, como Filipinas, Indonesia, Venezuela, Tonga, Colombia, Japón, Vanuatu, Perú y Malasia; todos de magnitud mayor a 7.

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En Filipinas, el sismo magnitud 7.8 dejó 100 muertos el 8 de junio; en Indonesia, el temblor de 7.7 tuvo saldo de 74 personas fallecidas el 15 de agosto.

Pero el más mortífero fue el denominado doblete sísmico (magnitudes 7.2-7-5) que sacudió Venezuela el 24 de junio, con 6 mil 301 muertos como saldo.

Otro evento devastador de magnitud 7.4 ocurrió en Colombia el 10 de agosto, que dejó también más de 300 muertos y miles de heridos.

Con información de Xinhua y N+.

SPB