Internacional

Fuerte Sismo Magnitud 6.3 Sacude Alaska

El temblor ocurrió al oeste de Nikolski, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos

Sismógrafo en funcionamiento en una exhibición en California el 18 de octubre de 2018. Foto: Reuters | ArchivoSismógrafo en funcionamiento en una exhibición en California el 18 de octubre de 2018. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+