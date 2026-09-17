Internacional

Puntos Clave de la Ley KIDS que Busca Prohibir Redes Sociales a Niños en la UE

La norma se articula en un total de cuatro ejes y obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño

Ilustración con redes sociales y logotipos de varias plataformas, tomada el 25 de mayo de 2021. Foto: ReutersIlustración con redes sociales y logotipos de varias plataformas, tomada el 25 de mayo de 2021. Foto: Reuters

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