Puntos Clave de la Ley KIDS que Busca Prohibir Redes Sociales a Niños en la UE

La denominada Ley KIDS, que busca prohibir a los menores de 13 años el acceso a redes sociales en la Unión Europea (UE), se articula en un total de cuatro ejes y además obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño.

Aquí te informamos cuáles son las claves de esta propuesta de la Comisión Europea, con la que se sumó a la discusión internacional sobre la regulación del acceso de menores de edad a estas plataformas, a la que ya también se unió México.

Sobre esto último, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta en territorio mexicano no busca limitar la libertad de expresión ni censurar contenidos, sino revisar mecanismos tecnológicos que favorecen el uso prolongado de las aplicaciones.

Respecto a la Ley KIDS, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, afirmó que poner un límite de edad para el uso de las plataformas “no significa dejar a las tecnológicas libres de responsabilidad sobre el contenido de las plataformas, (que) han estado jugando con la salud mental de nuestros hijos".

Estos son los cuatro ejes de la Ley KIDS: retraso del acceso a redes sociales (veto hasta los 13 años); seguridad por diseño (prohibición de scroll infinito, notificaciones nocturnas y chatbots de IA que generen dependencia emocional); verificación de edad, y ejecución con auditorías obligatorias y expedientes resueltos en 90 días.

En el primer eje de retraso del acceso, la norma establece un enfoque gradual por edades: veto de pantallas antes de los 3 años, acceso solo vía cuenta parental a video infantil de 3 a 13 años, 'minicuentas' parentales de 13 a 15 y cuenta propia a partir de esa edad.

El reglamento se aplicará a redes sociales, plataformas de video, videojuegos online, chatbots y compañeros de Inteligencia Artificial (IA), tiendas de aplicaciones y sistemas operativos, quedando exentos los servicios educativos sin ánimo de lucro y los operados por autoridades públicas.

"Nos aseguramos de que nuestros hijos puedan disfrutar de sus derechos en internet: aprender, mantenerse conectados y explorar", dijo la vicepresidenta ejecutiva encargada de Soberanía Digital, Henna Virkkunen, junto a Von der Leyen en conferencia de prensa.

En tanto, el eje de las obligaciones de seguridad por diseño —que se aplican a todos los menores de 18 años— prohíbe el desplazamiento infinito y define las "horas nucleares de sueño" como al menos ocho horas consecutivas entre las 22:00 y las 08:00 hora local, periodo en el que quedan prohibidas las notificaciones automáticas.

Los chatbots de compañía de IA deberán tener desactivada por defecto la memoria conversacional persistente con menores y no podrán simular relaciones interpersonales que generen dependencia emocional.

Los perfiles de menores deberán ser privados por defecto, con la geolocalización, la cámara y el micrófono desactivados, lo cual solo podrá modificarse a partir de los 15 años con consentimiento explícito del menor.

Quedará prohibido por defecto también el uso de retransmisiones en directo. En los videojuegos, la norma prohíbe exponer a los menores a sistemas de recompensa variable.

El eje de verificación de edad se refiere a que las plataformas deberán comprobar la edad al crear una cuenta nueva, mediante la solución de verificación de edad de la UE, que no retiene documentos de identidad ni datos biométricos.

Para cuentas ya existentes bastarán indicios razonables, como la fecha de creación de la cuenta, sin necesidad de una verificación retroactiva generalizada.

La propuesta se remitió al Parlamento Europeo y al Consejo para su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario.

Con información de EFE.

SPB