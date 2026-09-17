Internacional

Detallan Ley KIDS de la UE que Plantea Prohibir Redes Sociales a Menores de 13

La propuesta se concretará siempre y cuando prosperen las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros del bloque

Redes SocialesEl reglamento se aplicará a redes sociales, plataformas de video, videojuegos online, chatbots y compañeros de inteligencia artificial. Foto: AP.

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