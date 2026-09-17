EUA Emite Aviso por Amenaza de Derivados del Fentanilo: Uno es 100 Veces Más Potente

Al combate contra el trasiego de drogas hacia Estados Unidos se suma una alerta más relacionada con nuevas drogas o análogos de fentanilo, los cuales son más potentes y han causado desde el 2023 al menos 12 mil 500 muertes, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En ese sentido, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) emitió un "Aviso de Amenaza de Drogas", con la finalidad de advertir sobre la "amenaza mortal" que representan tres drogas relacionadas con el fentanilo: carfentanilo, fluorofentanilo y metilfentanilo.

"El carfentanilo, el fluorofentanilo y el metilfentanilo son tan potentes o más potentes que el fentanilo, siendo el carfentanilo hasta 100 veces más potente”, afirmó en el comunicado.

Los análogos de fentanilo son compuestos químicos diseñados en laboratorios y tienen una estructura molecular casi idéntica a la del fentanilo original; sin embargo, tienen ligeras modificaciones sintéticas. Como la estructura es parecida, actúan de la misma forma: bloquean dolor, inducen efectos sedantes y de euforia.

Debido a que su potencia es impredecible y su mezcla con otras drogas, una dosis microscópica de un análogo puede causar un paro respiratorio fulminante.

En ese sentido, la directora de la ONDCP, conocida como la Zar Antidrogas, Sara Carter, señaló que los narcotráficantes continúan produciendo y traficando sustancias mortales a EUA.

“Esta designación y el aviso que la acompaña brindan al pueblo estadounidense, a los socorristas y a los profesionales médicos información práctica para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos”, dijo.

De acuerdo con las autoridades, fue en 2025 cuando se identificaron las tres drogas análogas del fentanilo, “observándose un aumento del 206% en las muestras de carfentanilo y un aumento del 297% en las muestras de metilfentanilo desde 2024”.

Este año se llevó a cabo un análisis de aguas residuales donde se identificó carfentanilo y para-fluorofentanilo en muestras de 20 estados, entre ellos, Colorado, Massachusetts, Arkansas, Arizona, Texas, Utah, Kentucky, entre otros.

El carfentanilo y el fluorofentanilo se detectaron cada uno en todos los estados, excepto en Dakota del Sur y Hawái en 2025. Estas drogas también se han encontrado en pastillas falsas o mezcladas con cocaína, metanfetamina y heroína.

Se estima que estos tres análogos del fentanilo y sus isómeros han estado involucrados en al menos 12 mil 500 muertes desde 2023, las cuales se desglosan así: Fluorofentanilo: casi 12 mil personas; Carfentanilo casi 600 personas, y Metilfentanilo aproximadamente 50 personas.

EPP