Internacional

EUA Emite Aviso por Amenaza de Derivados del Fentanilo: Uno es 100 Veces Más Potente

El aviso es calificado de "mortal" por los tres análogos que enlista la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas

Aseguramiento de pastillas de fentanilo durante operativo de la Defensa y la DEA en agosto 2026Foto: Archivo
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